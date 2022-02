L'ESTATE DI VIRNA - Terminate le riprese del film di Alessandro Zizzo

21/02/2022, 14:18

Si sono concluse nel leccese le riprese de “”, un cortometraggio scritto e diretto da Alessandro Zizzo con protagonisti Anna Safroncik e Adelmo Togliani. Il film breve racconta dell’eterna diatriba tra cuore e ragione. Va in scena la relazione sentimentale tra la passionale Virna (Anna Safroncik) e il razionale Giulio (Adelmo Togliani), una coppia che ha una visione diametralmente opposta dell’amore e non senza conseguenze." - afferma l’attrice- ".”" - prosegue l’attore- ".”Conclude il regista e sceneggiatore: “".Il film breve, prodotto da Santa Ponsa Film in collaborazione con CinemETIC, è realizzato con il contributo di Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e il supporto di Apulia Film Commission, di Argos Energy e di Globalservice.Le riprese de “”, avvenute tra Sava, in provincia di Taranto, e San Cataldo, in provincia di Lecce, si sono avvalse inoltre del supporto tecnico delle aziende pugliesi Acqua Orsini, Ada Suites, Five Motors, Gianfranco Fino Viticoltore, Valentino Caffè e di I-Rent, Alfiere Productions e Bros Group Italia. I costumi di scena sono stati forniti da Stories Milano.Il cortometraggio sarà distribuito nel 2022 attraverso i più importanti festival nazionali ed internazionali.