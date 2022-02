BERLINALE 72 - Vince il TorinoFilmLab

17/02/2022, 08:13

A distanza di 4 anni dall’Orso d’Oro assegnato a TOUCH ME NOT di Adina Pintilie, ilè nuovamente parte di un importante successo: il CONCORSO UFFICIALE ha visto trionfare ALCARRÀS, opera seconda della regista catalana Carla Simón scritta insieme ad Arnau Vilaró, coprodotta dall’italiana KINO Produzioni, guidata dal produttore e alumnus TFL Giovanni Pompili. Il film, che si è aggiudicato l’Orso d’oro, è stato scritto nell’arco del 2018 nel contesto del programma TFL ‘ScriptLab’ – dedicato a progetti ancora impegnati nella fase di sceneggiatura.“Sono molto felice; ci speriamo sempre, ma quando accade è un’enorme soddisfazione e un riconoscimento al grande lavoro svolto dal Museo Nazionale del Cinema e dal TorinoFilmLab.” afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, mentre Mercedes Fernandez, managing director del TorinoFilmLab, aggiunge “Questa è una vittoria doppia: una regista spagnola che ha scritto il proprio film grazie al TorinoFilmLab che inoltre è stato prodotto dall’italiano Giovanni Pompili, anche lui alumnus del TorinoFilmLab. Vogliamo congratularmi con entrambi per questo primo successo a cui sono certa molti altri seguiranno”.Alcarràs (ScriptLab 2018) è l’opera seconda della regista catalana Carla Simón; il suo esordio Summer 1993 presentato alla Berlinale 2017, si era aggiudicato il GWFF Best First Feature Award e il Generation Kplus Grand Prix Jury Award. Nel 2022 la regista porta a Berlino una storia familiare spagnola, quella dei Solé che dopo 80 anni nella stessa terra si riuniscono per l’ultimo raccolto interfacciandosi per la prima volta con un futuro incerto. Il film è prodotto dalle case spagnole Avalon Pc, Elastica Films, Vilaüt Films e Alcarràs Film Aie in coproduzione con KINO Produzioni (Italia). Vendite internazionali: mk2 Films (Francia).Dei 4 film in concorso alla 72a Berlinale nati sotto la guida del TorinoFilmLab, lab internazionale promosso dal Museo Nazionale del Cinema e attivo grazie al supporto di MiC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino e Creative Europe - sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea, in tutto tre hanno ricevuto altrettanti riconoscimenti nella sezione competitiva Encounters e nel Concorso ufficiale.La giuria del CONCORSO UFFICIALE ha assegnato anche una Menzione Speciale a A PIECE OF SKY, scritto e diretto da Michael Koch, che nel 2018 ha partecipato a ‘ScriptLab’, percorso TFL per progetti in fase di stesura della sceneggiatura. Opera seconda del regista svizzero, che arriva sei anni dopo il suo pluripremiato debutto con Marija, A Piece of Sky è ambientato in un remoto villaggio di montagna, racconta di una storia d’amore messa a dura prova dalla malattia. Il film è prodotto da Hugofilm features (Svizzera) e coprodotto da Pandora Film Produktion (Germania). Vendite internazionali: New Europe Film Sales (Polonia).Inoltre, il regista svizzero Cyril Schäublin ha ricevuto il premio BEST DIRECTOR della competizione ENCOUNTERS per il suo secondo film UNREST, sviluppato nel corso del 2019 grazie al percorso del TFL ‘FeatureLab’ e supportato economicamente dal TFL Production Award del medesimo anno (€ 40.000).Il suo lavoro si muove a partire dagli sviluppi tecnologici del XIX secolo di una città svizzera incentrata sulla produzione di orologi dove una storia d’amore prende piede all’interno del movimento anarchico locale. Il film è prodotto da Seeland Filmproduktion (Svizzera) in coproduzione con Cinédokké Sagl e Swiss Radio and Television / SRG SSR (entrambe svizzere). Vendite internazionali: Alpha Violet (Francia).