SVANIRA' PER SEMPRE - Via al casting

16/02/2022, 08:27

La produzione cerca le seguenti figure di attori e attrici per il quinto lungometraggio di Pupi Oggiano, dal titolo '', che sar girato a Torino in estate.Si cercano le seguenti figure:Ragazza et scenica 30-40 anni, fisico longilineo, alta almeno 170 cm, atteggiamento e look decisamente rock. E' ruolo da protagonista del filmDonna 35-45 anniUomo 35-60 anni, portamento eleganteRagazza 20-30 anni, bella presenza, bionda, disposta a recitare in intimoRagazza 20-30 anni, bella presenza, bruna, disposta a recitare in intimoTutti i ruoli richiesti sono per attrici e attori, non comparse.Le candidate e i candidati devono inviare una foto in primo piano, una di profilo e una a figura intera, pi il proprio curriculum, alla mail [email protected] entro venerd 25 febbraio. Riceveranno risposta solo i profili ritenuti interessanti per un successivo casting dal vivo.Le candidate e i candidati devono essere residenti in Piemonte.