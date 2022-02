HELLS BELLS SPELEO AWARD 10 - In concorso cinque documentari

10/02/2022, 18:13

Martedì 15 febbraio 2022, a partire dalle ore 18, il Teatro Miela di Trieste, nell’ambito della rassegna internazionale di cinema di montagnaa cura dell’associazione Monte Analogo, ospiterà la decima edizione dell’Avvalendosi della collaborazione della Commissione Grotte Eugenio Boegan della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, a partire dal 2012 è stato istituito questo premio riservato al mondo ipogeo. Si tratta di un concorso dedicato specificamente a documentari, reportage e fiction di speleologia, girati quindi nel complesso e ancora poco conosciuto mondo del sottosuolo.Anche quest’anno sarà possibile fruire di un’ampia carrellata di produzioni riguardanti i più interessanti e coloriti aspetti della speleologia esplorativa e di ricerca.La giuria di2022 è formata da Igor Ardetti, Miha Staut e Fulvio Mazzoli.La premiazione è prevista alle ore 20.30FILM IN PROGRAMMAregia di Claudia Crema, durata 31′produzione Gruppo Speleologico PrealpinoLa valorizzare del patrimonio storico-bellico della I Guerra Mondiale sul fronte carnico del Freikofel: dalla cartografia al ripristino delle infrastrutture esterne e sotterranee emergono con gran forza alcune delle storie delle anime che ebbero a confrontarsi con il conflitto mondiale.regia di Giorgio Tomasi, durata 30′produzione Gruppo Speleologico Val Seriana TalpeIn Lombardia, nel Parco delle Orobie bergamasche, c’è una grotta che potrebbe rappresentare la “chiave di volta” nella comprensione del contesto idrogeologico carsico della Val Canale.regia di Freddie Röckenhaus, durata 90′produzione colourFIELDNell’abisso più profondo e lungo della Germania, sulle Alpi bavaresi, là dove osano le aquile, viene raccontato, con sapiente fotografia, il lungo viaggio sotterraneo per raggiungere il fondo della cavità, attraverso i 9 bivacchi interni .regia di Tommaso Biondi, durata 60′produzione Acheloos Geo ExploringIl “Fiume degli dei” in Nuova Guinea non rappresenta solo un’orizzonte esplorativo, bensì un vero viaggio nelle credenze religiose delle civiltà locali: paesaggi insondabili con lo sguardo, dall’imponenza severa e magnificente contornati da un natura selvaggia.regia di Benjamin Guignet, durata 70′produzione FFESSM-CNPS & SASIl Timavo scorre da sempre sotto i nostri piedi e tra le pagine della storia di Trieste, ma quante volte ci siamo chiesti “dove esattamente? e come?” Attraverso complesse immersioni gli speleosub cercano d’aggiungere, pezzo dopo pezzo, un tassello all’intricatissimo mosaico che da sempre strega la loro e la nostra fantasia.