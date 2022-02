AMERICAN NIGHT - Nel film un brano di Anastacia

08/02/2022, 14:46

Una delle popstar musicali più importanti e amate al mondo, con oltre 50 milioni di dischi venduti, Anastacia, torna con un nuovo singolo. È in uscita sulle principali piattaforme streaming di musica di tutto il mondo il brano American Night, scritto e interpretato appositamente da Anastacia per l’omonimo film in uscita nel 2022, scritto e diretto da Alessio Della Valle, una produzione Martha Production, Pegasus Entertainment e QMI con Rai Cinema.Il brano è disponibile su Spotify, iTunes Store, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Soundcloud, mentre il video ufficiale con scene del film è presente su YouTube La canzone originale del film è realizzata da, anche grazie alla collaborazione con Agnus Dei Tiziana Rocca Production, mentre la colonna sonora è del pluripremiato compositore di origini italiane, Marco Beltrami (The Hurt Locker, 3:10 to Yuma, Logan, World War Z, Blade II, I, Robot, Venom: Let There Be Carnage), ed è anch’essa disponibile su Spotify (LINK AMERICAN NIGHT SOUNDTRACK)Presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, "" è un thriller neo noir ambientato nel mondo dell’arte contemporanea di New York, ma anche una grandissima storia d’amore. A ricoprire il ruolo dei due magnetici protagonisti, il vincitore del Golden Globe Jonathan Rhys Meyers (Match Point, Black Butterfly, Vikings, I Tudors) ed Emile Hirsch (C’era una volta a... Hollywood, Into the Wild – Nelle terre selvagge, Venuto al mondo), affiancati da Paz Vega (Rambo V, Parla con lei, Spanglish). Il cast artistico conta anche sulla partecipazione dell’attore vincitore di un Golden Globe e di tre Emmy Awards Jeremy Piven (Entourage, The Kingdom), dell’italianissimo Fortunato Cerlino (Gomorra), dell’icona di stile francese Annabelle Belmondo, dell’attrice asiatica Mara Lane Rhys Meyers e delle esordienti Alba Amira Ramadani e Lee Levi. Tra le apparizioni speciali, oltre a quella di Michael Madsen (Le Iene, Kill Bill, The Hateful Eight), anche Maria Grazia Cucinotta (Il Postino, James Bond - Il domani non muore mai), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Tutti i soldi del mondo).Scritto e diretto da Alessio Della Valle, una produzione Martha Production, Pegasus e QMI con Rai Cinema, "" è prodotto da Martha Capello, Ilaria Dello Iacono, in associazione con Giovanni Cova e Sergio Romerio, in collaborazione con Viris SpA e Aliante Partners SpA, in collaborazione con Wenwen He, Jieran Geng, Tiziana Rocca, Marc Westerholt. Il film è stato finanziato dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e Attività Culturali, dalla Fondazione Calabria Film Commission, con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.Il film sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da 01 Distribution.