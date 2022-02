A.G.I.C.I. - Rinnovato il Direttivo Nazionale

01/02/2022, 12:47

L’Assemblea dei soci A.G.I.C.I. si è riunita per il classico incontro di inizio anno atto a deliberare le attività associative, gli obiettivi per l’anno e il budget preventivo.Con l’occasione il Presidente, Marina Marzotto, ha annunciato un rinnovo del Direttivo Nazionale con l’ingresso di tre nuovi membri:INES VASILJEVIC: nata in Croazia, ha conseguito la laurea al DAMS di Torino e il diploma in Produzione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è alumna di Maia Workshop – programma di alta formazione sostenuto da Creative Europe Media. Ha lavorato come produttore freelance per Indigo Film in progetti documentari di respiro internazionale (Sloow food story di Stefano Sardo e La nave dolce di Daniele Vicari); è stata produttore delegato per varie società indipendenti seguendo sia sviluppi che produzione e per le case di produzione Ascent e Groenlandia ha prodotto Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, Il Primo Re di Matteo Rovere, Shadows di Carlo Lavagna e co-prodotto France di Bruno Dumont e Onoda di Arthur Harari.Nel 2015 ha fondato con Stefano Sardo una propria società di produzione, la Nightswim, con cui ha prodotto LikeMeBack di Leonardo Guerra Seràgnoli e il debutto alla regia di Stefano Sardo Una Relazione; ha co-prodotto il documentario. Alla salute di Brunella Filì, il film Assimetria di Masa Neskovic e Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seràgnoli.È co-fondatrice e direttrice artistica del Festival Internazionale Kinookus di Ston (Croazia) e insegna al CSC di Roma.ALESSANDRO AMATO: diplomatosi in Produzione cinematografica alla Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, studiando all’Università Bocconi di Milano e all’Università Roma Tre. Si forma, inoltre, attraverso esperienze lavorative in ambito teatrale come produttore, regista e aiuto regia, in ambito cinematografico come organizzatore e produttore esecutivo e organizzando eventi culturali. Nel 2015, con Luigi Chimienti, fonda la società di produzione cinematografica dispàrte, di cui è amministratore unico, producendo film selezionati e premiati in numerosi festival internazionali. Gli ultimi crediti come produttore sono per Margini di Niccolò Falsetti (in post-produzione) e per Maternal (Hogar) di Maura Delpero, presentato al festival di Locarno in Concorso Internazionale, dove ha vinto 4 premi, selezionato in oltre 100 festival internazionali, vincendo 30 premi, tra cui il Cannes 2020 Women in Motion Young Talent Award e ottenendo una candidatura ai Nastri d’Argento 2021 come Miglior Regista Esordiente. È membro votante dell’European Film Academy, alumni del programma Berlinale Talents e membro EAVE, avendo partecipato al workshop PUENTES prima come partecipante e poi come expert. È docente di produzione cinematografica e televisiva all’Università Sapienza e docente di produzione e pitching allo IED.CLAUDIA DI LASCIA: nata in Puglia, si laurea alla IULM di Milano, prima in Scienze della Comunicazione e tecnologie dello spettacolo e poi in Televisione Cinema e Produzione Multimediale.Nel suo percorso professionale, Claudia ha collaborato con Magnolia, Rai, Sky Network e ha lavorato come showrunner, produttrice, sceneggiatrice, regista, direttrice di produzione e montatrice. La sua esperienza spazia dalla scrittura e produzione creativa di format tv e pubblicità fino alla produzione di cortometraggi, documentari e lungometraggi indipendenti. Nel 2011 fonda insieme al regista Michele Bizzi la casa di produzione Kinedimorae, di cui è A.D. e Produttrice Esecutiva. È autrice del cortometraggio Selfers (finalista del First Look Project dello Script Pipeline 2015). Produce il fashion film Casamorati, che ottiene 24 nominations e 14 awards e viene scelto da Forbes tra i migliori 12 fashion film del 2017. Ha realizzato documentari, cortometraggi, 100+ spot pubblicitari e diverse campagne su disabilità e violenza sulle donne. Tra queste, è autrice del corto Sola in discesa, co-diretto con Michele Bizzi. Il corto, sostenuto dal Bando MiC “Non violenza: lo schiaffo più forte”, è in selezione a decine di festival e awards tra i quali: Cannes Young Directors Awards; Interfilm festival di Berlino (vincitore); Cleveland Film Festival (finalista). Distribuito in sala da Vision Distribution, è stato premiato da ANEC e FICE tra i corti d’essai che hanno rappresentato l’Italia nel 2021. Claudia è membro della WIFT Italia; giurata del Croatia Fashion film festival e Sarajevo Fashion film festival; docente al CSC di Milano. Dal 2019 è rappresentante eletta A.G.I.C.I. per l’Area Nord-Ovest e membro del Collegio Territoriale.L’Assemblea ha ratificato all’unanimità l’ingresso dei nuovi rappresentati nazionali nei seguenti ruoli:Ines Vasiljevic, Vicepresidente; Alessandro Amato, membro del Direttivo Nazionale con delega ai tavoli legislativi; Claudia Di Lascia, membro del Direttivo Nazionale con delega ai rapporti con il Consiglio Territoriale e le Film Commission regionali.Il Presidente A.G.I.C.I., Marina Marzotto, ha voluto ringraziare i membri uscenti del Direttivo: “Desidero ringraziare la Vicepresidente uscente Nadia Trevisan di Nefertiti Film ed i delegati uscenti Federico Minetti di EffendemFilm e Simone Gandolfo di Macaia Film, che hanno contribuito all’ottimo andamento dell’Associazione e alla reputazione della produzione indipendente italiana nel mondo.Per oltre due anni si sono spesi in prima persona dando un apporto concreto e infaticabile al lavoro del Direttivo Nazionale durante il complesso periodo della pandemia, riuscendo anche con le proprie società a produrre Film di pregio selezionati ai maggiori festival internazionali. E’ entusiasmante e un importante segnale di coesione nell’Associazione saperli comunque tutti a disposizione dell’Associazione in vari gruppi di lavoro dedicati e riscontrare la cura nel passaggio di consegne ai colleghi di cui tutti nutriamo grandissima stima.”I nuovi ingressi si aggiungono ai membri già in carica: Daniele Segre di Redibis Film, Rappresentante eletto dei Produttori A.G.I.C.I.; Giuseppe Squillaci di Galactus, Rappresentante eletto delle Industrie Tecniche A.G.I.C.I.; Marzia Dal Fabbro di Sound Art, membro del Direttivo con delega ai mercati e l’internazionalizzazione e Mario D’Andrea, Tesoriere