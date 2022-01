LA STRANEZZA - Servillo, Ficarra e Picone nel nuovo film di Ando'

25/01/2022, 09:39

Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone sono i protagonisti del nuovo film di Roberto Andò “” (titolo provvisorio), le cui riprese inizieranno in febbraio.A produrre sono Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video.Per “La Stranezza” (titolo provvisorio), Medusa Film e Rai Cinema partecipano alla produzione e alla distribuzione per la prima volta insieme, definendo un accordo innovativo per un grande progetto che coinvolge alcuni dei nostri più importanti talenti.La regia è di Roberto Andò che ha scritto la sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Oltre a Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, Salvo Ficarra e Valentino Picone in quelli di Onofrio Principato e Sebastiano Vella ci saranno anche Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi.Giampaolo Letta (Vice Presidente e Amministratore Delegato Medusa Film): “”.Paolo Del Brocco (Amministratore Delegato di Rai Cinema): “”.Roberto Andò: “”.Toni Servillo: “”.Salvo Ficarra e Valentino Picone: “”.