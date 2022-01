N-ICE CELLO - Il 20 gennaio in prima serata su Rai5

20/01/2022, 09:29

La straordinaria storia del viaggio di un violoncello di ghiaccio che per incanto suona. La ricostruisce “”, in onda giovedì 20 gennaio 2022 alle 21.15 su Rai5.Lo strumento, costruito dall’artista americano Tim Linhart in Trentino, intraprende un viaggio attraverso le meraviglie dell’Italia, dalle Alpi al Mediterraneo, passando per le città di Trento, Venezia, Roma e Palermo, per arrivare al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella prima esecuzione mondiale di una partitura originale per Ice-cello e orchestra d’archi, opera dell’artista palermitano Giovanni Sollima. Nel finale, tutta la tensione accumulata durante il viaggio si disperde in un gesto altamente simbolico: lo scioglimento in mare della creatura di ghiaccio, con sullo sfondo i pescatori palermitani a fare da testimoni a questo rituale.