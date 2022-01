VITALIANO TREVISAN - Addio allo scrittore e attore veneto

10/01/2022, 14:09

Non solo il mondo del cinema a piangere la scomparsa di, trovato morto nella sua abitazione nel vicentino all'et di 61 anni, ma quello dell'arte tutta.Sul finire degli anni '90 e i primi 2000 nel campo della letteratura che arrivano i primi grandi riconoscimenti, in particolar modo per il romanzo "I quindicimila passi", mentre del 2004 il primo incontro con il cinema italiano, per "Primo amore" di Matteo Garrone di cui fu sceneggiatore oltre che protagonista.Da li inizia una carriera da attore che lo porta a lavorare fra cinema e tv al fianco di autori come Alex Infascelli, per "Nel nome del male" e Francesco Patierno, in "Cose dell'altro mondo", e parallelamente prosegue quella di scrittore e drammaturgo, firmando anche numerose regie teatrali.