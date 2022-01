FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER - Le sale UCI

05/01/2022, 15:59

Dal 10 al 12 gennaio 2022 nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva "", il lungometraggio biografico diretto da Sara Ristori e distribuitoda Notorious Pictures che racconta la carriera e la vita della nuotatrice italiana pi premiata di sempre.Federica Pellegrini, dopo aver preso parte a cinque Olimpiadi e conquistato diverse medaglie nel corso della sua carriera sportiva, si è ritirata nel novembre 2021 durante i Campionati italiani invernali. Oggi Federica si racconta per la prima volta, affrontando il presente e il passato senza filtri. Nel documentario, oltre alla protagonista, è presente anche Matteo Giunta, allenatore efidanzato della nuotatrice." sar proiettato dal 10 al 12 gennaio alle 18:30 e alle 20:30 a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR).Le multisale che lo proietteranno il 10 e 11 gennaio alle 20:30 e il 12 gennaio alle 18:30 e alle 20:30 sono UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Sinalunga (SI).UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cagliari (CA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA) e UCI Villesse (PN) lo proietteranno il 10 e 11 gennaio alle 20:30.UCI Luxe Palladio (VI) lo proietter il 10 gennaio alle 20:30.