YAYA E LENNIE - Ilaria Graziano canta "Pe' Te Sta' Cchiuu' Vicino"

Ilaria Graziano "Pe' Te Sta' Cchiuu' Vicino"



09/12/2021, 11:24

E' intitolato "Pe' te sta' cchiù vicino" il nuovo estratto dalla colonna sonora del film "Yaya e Lennie - The Walking Liberty" del regista Alessandro Rak. Il brano è stato scritto da Dario Sansone del gruppo rock partenopeo Foja ed è cantato dall'intensa voce di Ilaria Graziano, tra le maggiori interpreti del neo folk italiano."L’Arte della Felicità è stato il film con cui abbiamo iniziato a collaborare e avendo partecipato anche alla colonna sonora di Gatta Cenerentola considero quest'ultimo lavoro un po’ come una conferma del nostro sodalizio - racconta Ilaria Graziano (nella foto). Anche questo film e la sua colonna sonora sono il risultato dell’umanità vibrante e visionaria dei suoi autori ed è emozionante essere coinvolti nel loro processo creativo. Cantare in Yaya & Lenny mi ha fatto entrare in quel mare blu partenopeo, fatto di musica e storie tessute da persone che amano l'arte e la libertà e hanno la necessità di raccontarla.""Pe' te sta' cchiù vicino" è disponibile nell'esclusivo Box cartonato contenente il CD serigrafato con i brani originali del film e tre illustrazioni inedite su cartoncino ad opera di Rak, pubblicato in formato fisico dall'etichetta discografica Full Heads Records. L'opera realizzata da Dario Sansone, Enzo Foniciello (Phonix) e dal regista del film Alessandro Rak, di recente è stata insignita della menzione speciale per il Pulcinella Awards del prestigioso festival dell’animazione cross-mediale Cartoons On The Bay.Ad accompagnare la canzone cantata da Ilaria Graziano c'è il videoclip con i disegni del regista, animatore e illustratore napoletano Francesco Filippini. Una serie di immagini che in sequenza sono il prequel del film dove i protagonisti sono dei giovanissimi Yaya e Lennie."Le illustrazioni sono state disegnate per i titoli di coda del film Yaya e Lennie - racconta Filippini. "Vanno a narrare, in pochi momenti, il rapporto pregresso dei due protagonisti fino alla loro nascita. I disegni fanno parte di un immaginario "sketchbook di famiglia" a sostituzione di un album fotografico in un mondo dove non ci sono più le macchine fotografiche.È sostanzialmente un'investigazione del rapporto di questi due fratelli, probabilmente non di sangue, ma di affetto. Un affetto che si sposa con il testo della canzone "... E me ne vaco luntano pe' te sta' cchiù vicino,pe' nun te tenè sempe azzeccato a me..." che cerca di mettere in risalto il loro rapporto, o meglio la chiave di tutti i rapporti duraturi. Crescere significa trovare la distanza giusta dagli altri per non farsi male.Oltre la mano mia mano, nelle illustrazioni c'è anche quella di Denise Tedesco, Valentina Galluccio e Francesca De Rogatis."La pubblicazione della Soundtrack è stata preceduta dal nuovo singolo del gruppo Foja dal titolo "Duje comme nuje", accompagnato da un video ufficiale con immagini inedite del film.Guarda il videoclip del brano "Duje comme nuje" dei Foja estratto dal film:https://youtu.be/Su0hg5ggozoLa colonna sonora del film, pubblicata negli store digitali il 4 novembre, segue il lavoro sonoro svolto da Dario Sansone già per i lungometraggi "L'Arte della Felicità" e "Gatta Cenerentola". Dopo la release digitale segue una versione fisica in boxset - a tiratura limitata arricchita da tre Illustrazioni inedite di Alessandro Rak formato 26cmX26cm - in formato un CD serigrafato con quattordici tracce che compongono l'avvincente e ricca colonna sonora di una "favola distopica" che ha convinto pubblico e critica.Tra gli interpreti della colonna sonora oltre i Foja e Ilaria Graziano troviamo il chitarrista Francesco Forni, l'attore e doppiatore Francesco Pannofino, il trombettista Ciro Riccardi e il mandolinista Piero Gallo. Inoltre ci sono due re-interpretazioni della Carmen di Georges Bizet.Le edizioni musicali e la produzione del master audio sono a cura della Graf srl.O.S.T. TRACKLIST - BOX SET1. Tarantella del buon viaggio2. Duje comme nuje (Foja)3. La libertà che avanza4. Figl ‘e nisciuno (Ilaria Graziano)5. La terra brontola6. Buon viaggio7. La giungla ci osserva8. Il risveglio della giungla9. Chiudi gli occhi (Ilaria Graziano, Francesco Forni)10. La processione del rospo (Francesco Pannofino)11. Mamagiungla12. Pe’ te sta’ cchiù vicino (ilaria Graziano)13. Taranta della terra14. Of mice and menL'etichetta discografica Full Heads Records e la società editoriale e di produzione Graf srl, fondate e dirette dal manager Luciano Chirico, iniziano un nuovo percorso produttivo, con una serie di opere discografiche dedicate al mondo delle Soundtrack. La label e la società di edizioni musicali negli ultimi anni hanno scoperto, prodotto e pubblicato artisti del calibro dei Foja, La Maschera, Tommaso Primo, Fede 'n' Marlen, Capitan Capitone, Peppe Lanzetta e Anastasio, continuando a scandagliare e far emergere, fino a consolidarla, la nuova scena musicale napoletana rinnovando una tradizione artistica tra le più antiche al mondo.