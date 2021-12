LUSSU - Anteprima a Roma sabato 4 dicembre

03/12/2021, 11:39

di Fabio Segatori con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi sarà presentato in prima nazionale a Roma in un matinée al Nuovo Sacher di Nanni Moretti sabato 4 dicembre (anniversario della nascita di Emilio Lussu) alle 10,45.Il film racconta l'appassionante, coraggiosa, lucida, nobile, amara vita di Emilio Lussu, un uomo che si è sempre battuto per la Libertà. Autore di Un anno sull'Altipiano, uno dei più bei libri pacifisti, Lussu è stato un politico che non ha mai pensato al suo tornaconto personale.Ma LUSSU è anche la storia di un grande amore, quello con Joyce Salvadori Lussu: partigiana, scrittrice, attivista per i diritti delle donne e per i paesi in via di sviluppo.Dopo la proiezione di 52' il critico cinematografico Pedro Armocida intervisterà Renato Carpentieri, autore di una prova di grande intensità e umanità. Approfondirà poi con Fabio Segatori la sua scelta innovativa di riprendere gli attori in green screen e di inserirli in compositing digitale all'interno di repertori d'epoca provenienti dagli archivi di tutto il mondo, tra cui l'Imperial War Museum e lo Steven Spielberg Film & Video Archive.Luciana Castellina amica di Joyce Lussu, il direttore dell'Espresso Marco Damilano, gli storici Italo Birocchi, Agostino Bistarelli, Giuseppe Caboni, politici e giornalisti ragionerannosui temi che emergono dal film: Etica e Politica, Che cos'è il Fascismo per i giovani d'oggi, La fragilità di Libertà e Democrazia.Girato tra la Sardegna, Salina e Lipari dove è stata ricostruita la spettacolare evasione dal confino fascista insieme a Carlo Rosselli, LUSSU è prodotto da Paola Columba e Fabio Segatori per Baby Films con il sostegno del MIC, di Regione Sardegna, Sardegna Film Commission, Regione Sicilia, Sicilia Film Commission, Fondazione di Sardegna in collaborazione con AAMOD, Cineteca Sarda, Brigata Sassari, Archivio Emilio e Joyce Lussu.Dopo il successo dell'anteprima a Lipari, LUSSU sarà il 5 dicembre a Firenze, l'11 a Milano, il 12 a Torino, il 18 a Cagliari, il 19 a Vallermosa e in altre piazze in via di definizione.A Natale il DVD verrà distribuito in tutte le edicole dell'isola con l'Unione Sarda.