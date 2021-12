ATLANTIDE - Secondo incasso al botteghino in Veneto

01/12/2021, 16:49

ATLANTIDE gi un caso a Venezia e in Veneto. Secondo incasso dopo Eternals scattato il tam tam per il film del regista e videoartista YURI ANCARANI. Uscito come film evento a grande richiesta sar programmato per il secondo weekend allargando il numero di sale.Daniele, un giovane che vive ai margini della laguna di Venezia, sogna un barchino da record. Una storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la citt fantasma in un naufragio psichedelico. Designato Film della Critica 2021, ATLANTIDE arriva in sala dopo i Festival di Venezia, Vienna, Roma, Salonicco, Filmmaker distribuito da I WONDER PICTURES.