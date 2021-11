CINEMAGIA AWARDS 1 - Il 21 dicembre a Roma

22/11/2021, 17:39

Ai nastri di partenza, la prima edizione dei Cinemagia Awards, un festival dedicato al mondo della settima arte indipendente dal sapore internazionale.L'obiettivo della kermesse è quello di premiare talenti del cinema ed eccellenze legate al mondo dello spettacolo, nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo 21 dicembre al St Regis di Roma. Il pubblico avrà la possibilità di visionare e valutare tutte le opere ufficialmente selezionate in concorso sulla piattaforma Cinemagia ( https://www.cinemagia.online/ ). Cinemagia, piattaforma straordinaria di distribuzione di film indipendenti e internazionali in prima, è stata la musa ispiratrice di questo progetto."Questa serata nasce dall’intento di riaccendere i riflettori sul Cinema, nella Capitale, dopo un lungo periodo contraddistinto da grandi difficoltà, legate soprattutto alla pandemia” dichiara Tiziana Zampieri di Magnifica Consulting, project manager dell’evento, che aggiunge: “Sarà una notte straordinaria che vedrà dapprima la premiazione dei film in concorso sulla piattaforma e poi una serata di gala dove sfileranno sul red carpet grandi nomi del cinema nostrano e internazionale. Cercheremo di dar vita a una serata all’insegna del glamour e del sogno che da sempre contraddistinguono il cinema italiano, circondati dall’intramontabile stile del St. Regis di Roma”.Gemellato al progetto Cinemagia Awards 2021 ci sarà Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidato dal direttore artistico Nicola Timpone e dal presidente Antonella Caramia e che, per l’occasione, consegneranno un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle tredici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della kermesse internazionale che, come di consueto, avrà luogo nella cornice dell’Hotel Santavenere di Maratea l’ultima settimana di luglio.