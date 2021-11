FOGGIA FILM FESTIVAL 11 - I vincitori

21/11/2021, 19:40

“SASSIWOOD” regia Antonio Andrisani e Vito Cea, Produttore Angelo Calculli, Produzione: Ario Film, Intergea, Miami No FaceMotivazione: Per aver saputo raccontare con pacata lucidità e sguardo autenticamente amoroso una terra e una città emblema di tutto il nostro sud storicamente in bilico tra splendore e criticità, tradizione e modernità, indifferenza e malinconia, declino e rinascita a cui fa fronte il dono di una bellezza universalmente riconosciuta e appassionatamente amata.“L’ABBRACCIO” regia Davide Lorenzano, Produttore Cristian Patanè, Produzione: Bridge Film, Distribuzione festival: Prem1ere FilmMotivazione: Per essere riuscito a coniugare lo stile rigoroso del documentario classico con una tecnica narrativa originale ed innovativa, in grado di emozionare e smuovere le coscienze riportando alla luce una Storia degna di essere raccontata e ricordata.“TROIANE” regia Stefano Santamato, Produttore Paolo Soravia, Produzione The Blink Fish, Stefano Boeri Architetti, Distribuzione Prem1ere FilmMotivazione: Per aver saputo fondere magistralmente la Video-Arte con il racconto documentale. Attraverso la potenza drammatica delle immagini dei suoni e del silenzio, il regista ci ricorda il tragico destino che accomuna l'uomo e la natura ma anche la possibilità di rinascita e superamento di una condizione comune di sofferenza.“HOMELESS” regia Luca Esposito, Produttrice Nicole Rosse, Produzione Trivet Production, Distribuzione Prem1ere FilmMotivazione: Per aver messo lo spettatore a contatto con la più grande fragilità umana:la paura di non essere visti, di non esistere. Il clochard incarna concretamente questa condizione che però ha radici più profonde e può riguardare da vicino ognuno di noi.La prova provata che il cinema si può fare anche con poco se l'urgenza di comunicare è alta.“UNA NUOVA PROSPETTIVA” regia Emanuela Ponzano, Produzione Redstring, Kaos,Offshore, Distribuzione Sayonara FilmMotivazione: Per aver narrato attraverso gli occhi del giovane protagonista che la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità, che il male si ripropone e non si impara mai.Tematica forte e sempre attuale. La regia porta volutamente lo spettatore in un luogo senza tempo, lasciandolo sospeso tra il passato e presente, realistico e sognato che crea quasi una sorta di luogo di memoria comune. Fino ad arrivare come una bastonata alla domanda finale.“NON LO FARÒ PIٔ regia Francesco Falaschi, Ass. Cult. Storie di Cinema, Province Grosseto-Siena-Arezzo, Distribuzione AssociakMotivazione: Per l’aver trattato un tema tanto attuale quanto doloroso in maniera concreta, poco romanzata e quanto più reale possibile da far immedesimare subito lo spettatore.MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SEZIONE UNIVERSITY AWARD“LUCE ATTRAVERSO” regia Irene Cavazzuti, Accademia di Belle Arti BolognaMotivazione: Una messa in scena semplice e d’impatto aiuta a far riflettere sul tema della malattia e soprattutto dei ricordi e dell’amore famigliare. Tutto questo viene reso sullo schermo con giusto equilibrio, grazie ad una regia lucida e mirata.“L'APPUNTAMENTO” regia Nora Carbone, Università Cattolica Sacro Cuore MilanoMotivazione: Per aver raccontato con originalità e delicatezza il cambiamento a cui ci ha costretti la pandemia“NO(M)I” regia di Laura Longo, IIS “Dell’Aquila-Staffa” San Ferdinando di PugliaMotivazione: Per aver offerto un'analisi insieme lucida e intima del rischio di perdita d’identità in cui incorre chi, vittima di mafia, diventa storia di cronaca. Non sono i cognomi, ma i Nomi che aiutano a mantenere vivo il ricordo di queste persone “perché è di navi senza rotta che si nutre il mostro dei cognomi, mentre è con la speranza che si costruiscono le parole e, con le parole, azioni forti come scudi”.“A RIVEDER LE STELLE?” regia di Elisa Tagliati, Collettivo Liceo Artistico IIS “Bruno Munari” CremaMotivazione: Per aver rivisitato con sagacia il racconto dantesco, guidando lo spettatore nel viaggio della “Commedia” attraverso l’uso di effetti sonori e visivi conturbanti e d’impatto.