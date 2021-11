FLORENCE SHORT FILM FESTIVAL 7 - Il 3 e 4 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze

02/11/2021, 14:34

Dopo la pausa forzata del 2020 causata dalla pandemia, ecco che torna il Florence Short Film Festival e lo fa in una nuova, meravigliosa, casa del cinema come La Compagnia di Firenze.Nato come ribalta per giovani registi indipendenti il festival si rapidamente affermato come realt dal respiro internazionale. Annoverando tra i suoi ospiti e giurati personalit di grande spessore del cinema italiano (Gianna Giachetti, Antonio Frazzi, Francesco Pannofino, Cinzia Torrini), il FSFF attrae ogni anno centinaia di registi provenienti da tutto il mondo che iscrivono le loro opere per essere selezionate tra i film in concorso per le due categorie di Fiction e Animazione, e cos concorrere per il Premio della Giuria (con premio in denaro) e per il Premio del Pubblico.Fuori concorso per la categoria Fiction sar proiettato Zombie, il nuovo lavoro del maestro Giorgio Diritti che ha scelto il Florence Short Film Festival per il suo cortometraggio,Queste tutte le opere in programma:Fuori Concorso - Zombie di Giorgio Diritti ITANow You See Us - Romina Schwedler USAI am afraid to forget your face - Sameh Alaa EGYIl muro bianco - Andrea Brusa, Marco Scotuzzi ITARebel - Pier-Philippe Chevigny CANLe mosche - Edgardo Pistone ITAExam - Sonia K. Hadad IRInverno - Giulio Mastromauro ITAGrooming - Francisco Ylamos MartnCategoria Animazione - 4 novembreFuori Concorso - Goodbye Home di Jonathan Chong AUSAny Instant Whatever - Michelle Brand UKSolitaire - Edoardo Natoli ITASong Sparrow - Farzaneh Omidvarnia IRBroken Roots - Asim Tareq, Sarah Elzayat JOPer tutta la vita - Roberto Catani ITALost & Found - Andrew Goldsmith, Bradley Slabe AUSThe Lonely Orbit - Frederic Siegel, Benjamin Morard CHThe Fabric of You - Josephine Lohoar Self UK