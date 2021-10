RAMONDINO'S APOLOGUE - Anteprima ad Atene

16/10/2021, 14:01

Aprire una porta invisibile nell’immaginario poetico di Fabrizia Ramondino e viaggiare in una dimensione parallela attraverso temi universali a lei cari: maternità, mare, isola, casa è possibile grazie all’opera Extended Reality dell’artista visuale Matilde De Feo., secondo capitolo di Naples Three of Three, opera Extended Reality dedicata alla scrittrice napoletana Fabrizia Ramondino, film vincitore del Bando Cinema della Regione Campania, coprodotto con il Museo Madre in collaborazione con Film Commission Regione Campania è in anteprima internazionale al 17h Athens Digital Arts Festival presso gli spazi del Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού-Museum of Modern Greek Culture ad Atene, dal 13 al 17 ottobre insieme ad artisti di fama mondiale quali Franck Vigroux, Antoine Schmitt, Adrian Modot, Claire Bardaine, Estella Oliva.è un progetto di film speciale pensato per essere nascosto nello spazio e visibile attraverso un'app di realtà aumentata appositamente realizzata dal CNR di Pisa, e una seconda app in collaborazione con Aria. Il film è disegnato da Resli Tale, animato da Nicholas Bertini, con le musiche originali di Ferruccio Spinetti, e l'eccezionale partecipazione in voice over di Mario Martone.Prossimamente sarà possibile vedere l'opera a Napoli in anteprima nazionale negli spazi del Museo Madre a inizio novembre in un allestimento a cura di Marina Guida, con il set-up design di Vito Maria Benito Vozza.A breve sarà svelato il nome della app da scaricare dagli store che dà accesso ai contenuti del film, e alla comprensione dell'opera.