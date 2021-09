CAORLE FILM FESTIVAL 4 - I vincitori

29/09/2021, 18:12

Si è conclusa sabato 25 settembre la IV edizione del Caorle Independent Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale di cinema indipendente organizzata dall’Associazione Caorle Film, patrocinata dal Comune di Caorle e dalla Regione Veneto.Andrea Muzzi, noto regista e attore originario di Grosseto, ha ricevuto il Caorle Film Award con il suo film All’alba perderò, dopo essersi aggiudicato anche i premi come Miglior Lungometraggio, Miglior Attore Protagonista e Miglior Sceneggiatura.L’opera vincitrice di Muzzi ha come protagonista un regista emergente di cinquant’anni che, dopo aver collezionato una lunga serie di insuccessi e molte porte in faccia, trova finalmente l’idea vincente che gli permetterà di riscattarsi da tutti suoi fallimenti. Uno spaccato sull’importanza della perseveranza e della volontà di rialzarsi sempre dopo ogni caduta.Durante la serata di premiazione, condotta dal giornalista di RAI3 Giorgio Bonomi, sono stati assegnati trenta premi e tre menzioni speciali alle opere più meritevoli.Come ha sottolineato il Direttore Creativo del festival Andrea Malpighi, “Io e tutti gli organizzatori siamo molto soddisfatti per il grande successo di questa quarta edizione, e la serata di premiazione non è che l’evento conclusivo di cinque giorni carichi di esperienze, di scambi culturali e di forti emozioni. Assieme ai miei collaboratori voglio alzare ulteriormente l’asticella e fare in modo che la quinta edizione sia la svolta decisiva, ma il Caorle Independent Film Festival rimarrà sempre un evento culturale che va vissuto nella sua interezza, che valorizza la passione, la dedizione e il coraggio che tutti gli autori mettono nelle loro opere”.Il Festival si è svolto dal 21 al 25 settembre e ha registrato un elevato numero di presenze, nonostante le rigidità imposte dall’attuale normativa anti covid-19.Oltre alle novantotto opere selezionate e alle quattro fuori concorso, anche eventi e workshop con ospiti prestigiosi e partecipanti provenienti anche da oltreoceano, tra i quali l’attore e produttore Jim Warne e la scenografa Cinzia Lo Fazio che hanno raccontato le loro esperienze durante le due serate a loro dedicate.Tra i nomi di spicco figurano Giuseppe Tedesco e Michele Melillo direttamente dal Team Direzione del Giffoni Film Festival - lo storico evento creato da Claudio Gubitosi - che hanno consegnato agli organizzatori del CIFF una “mattonella commemorativa”, sancendo l’inizio di un’importante collaborazione futura tra i due festival.Tra i partecipanti al festival anche la Vice Direttrice del Miami Web Fest Laverne Daley, i Direttori Artistici del Social Film Festival Artelesia, la blogger Chiara Bressa, il noto content creator Alessandro della pagina Instagram “Nonsofarfoto” e il Direttore di Giffoni Experience San Donà di Piave Vincenzo Sabellico.Durante la serata finale è stata annunciata anche la vincitrice del Social Video Contest “Caorle svelata: la città attraverso i tuoi occhi”. Il contest, vinto da Laura Fabbian, è un progetto nato in collaborazione con Caorle Tourism e volto alla valorizzazione della città che ospita la rassegna cinematografica.Tra le nuove collaborazioni quella con Radio Academy di Conegliano che ha realizzato diverse dirette durante alcuni momenti del festival, mentre CaorleMare Magazine è lo storico media partner dell’evento.Si profilano nuove collaborazioni con altri film festival oltre a quelle già consolidate con l’Apulia Web Fest e il You Film Fest di Washington DC.Particolarmente apprezzata dai partecipanti è stata anche la visita guidata del Centro Storico di Caorle terminata con la degustazione di prodotti e vini tipici del territorio offerta dall’Azienda Agricola La Caneva di Ceggia (Ve) e dal ristorante Al Veliero di Caorle.Anche quest’anno, il Caorle Independent Film Festival è riuscito a realizzare un’edizione che ha raccolto i pareri favorevoli di tutti i partecipanti.Di seguito la lista dei vincitori della quarta edizione del Caorle Independent Film Festival:CAORLE FILM AWARDALL’ALBA PERDERÒBEST FEATURE FILMALL’ALBA PERDERÒBEST SHORT FILMBENTORNATO FUTUROBEST WEB SERIESTHE MAN FOR YOUR SINS - S 2BEST COMEDYPIANO STALKERBEST DRAMAOLTRE OGNI COSABEST THRILLERPARANOIDBEST SCI-FI / FANTASYFENIXBEST DOCUMENTARY30.000 MIGLIA AL TRAGUARDOBEST COSTUME DESIGNECCE HOMOBEST PILOTTHE GLIWENSBOURG CHRONICLESBEST ACTORAndrea Muzzi - ALL’ALBA PERDERÒBEST ACTRESSDaniela Zavala - BROKEN SOULSBEST SUPPORTING ACTORSergio Forconi - VECCHIO MONDOBEST SUPPORTING ACTRESSAshton Clay - SPRINGTIME FOREVERBEST DIRECTINGJuan Pablo Arroyo Abraham - BROKEN SOULSBEST CINEMATOGRAPHYMatteo Delai - HAVENS-RIFUGIBEST FEATURE FILM SCREENPLAYAndrea Muzzi - ALL’ALBA PERDERÒBEST SHORT FILM SCREENPLAYTom Procida - ESPERANZABEST WEB SERIES SCREENPLAYJoachim Jung - THE MAN FOR YOUR SINS S 2 -BEST STORYLuca Di Paolo - DEATHMATEBEST PRODUCTION DESIGNHAVENS - RIFUGIBEST EDITINGPatrizio Celano - PIANO STALKERBEST SOUND DESIGNJacopo Andreini - CALEIDOSCOPIOBEST SOUNDTRACKCarlos Sarmiento - MY DOLLYBEST MAKE-UPMartina Cavicchi e Elena Shera - BENTORNATO FUTUROBEST VISUAL EFFECTSSamir Iacovone - DEATHMATEBEST DEBUT FILMCALEIDOSCOPIOBEST FILM ON SOCIAL ISSUESVOCI. TRA RICORDI E PANDEMIAPEOPLE’S JURY AWARDMY DOLLYMENZIONE SPECIALE CONFERITA DA WORLD WIDE WEBSERIE :BEST SOCIAL IMPACT IN A WEB SERIESHITTE by Martijn WinklerMENZIONE SPECIALEBEST FILM LOW BUDGETIL CAPITANO È FUORI A PRANZOMENZIONE SPECIALEBEST CASTCOME NIENTEMENZIONE SPECIALE:BEST STORYTELLING IN A TIME OF COVID-19STORIE DI CONDOMINI E DI BALCONIPEOPLE CHOICE’S AWARDMY DOLLY