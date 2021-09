PREMIO SOLINAS 2021 - I vincitori

29/09/2021, 00:28

Si è conclusa con successo la 36° edizione dela La Maddalena. 150 ospiti nazionali e internazionali hanno abitato l’isola e - stimolati dalla forza e dalla bellezza di questo paradiso terrestre - hanno creato e promosso felicità collettiva con Lab di Alta Formazione, sessioni di pitching e il Convegno “Storie e nuove tecnologie”. La discussione serrata e costruttiva generata dal Convegno e il confronto creativo tra Autori e Produttori che ne è derivato, aprirà - nel prossimo futuro - nuove opportunità di collaborazione tra tutti i soggetti dell’intera filiera dell’intera filiera cinematografica e audiovisiva.L’emozionante manifestazione di premiazione dei 3 concorsi del Premio Solinas 2021 si è tenuta sulla spiaggia di Punta Tegge. I Premi sono stati consegnati dai 50 Giurati, cuore pulsante del Premio e da Francesco Solinas, Storico dell’Arte e Presidente Onorario del Premio, Stefano Sardo sceneggiatore, regista e Presidente 100autori e dal regista Daniele Segre.Vince la 36° edizione del Premio Franco Solinas al Miglior Soggetto con un premio da 1.000 euro “La legge del lupo” (titolo originale Il lupo) di Mariachiara Illica Magrini, Luca Renda e Alberto Scocca, mentre il Premio al Migliore Sviluppo di 1.000 euro è stato assegnato a “I figli della scimmia” (titolo originale Il mio erede) di Damiano Femfert e Tommaso Landucci.I tre progetti vincitori delle Borse di Sviluppo di 2.000 euro ciascuna del Premio Solinas EXPERIMENTA SERIE con la main sponsorship di Rai Fiction sono “L.E.D.” (titolo originale L’effetto Dorothy) di Luca Avagliano e Gregory Eve; “Regina d’Italia” (titolo originale Vittoria) di Marco Colombo, Francesca Frigo e Emanuele Mochi e “Vedi Napoli e poi boh!” (titolo originale Operazione Sansevero) di Giulio Nocerino e Paolo Piccirillo.Vince Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema, in collaborazione con Apollo11, di 4.000 euro “Cesare nel tempo” (titolo originale Bassocorso) di Angelo Loy. Il premio è stato consegnato da Daniele Segre. La Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini di 1.000 euro è stata assegnata, con grande emozione, al bellissimo progetto di Anna Negri “La trama degli affetti” (titolo originale La famiglia Rossi). Il premio è stato consegnato da Tiziana Triana.La Giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a “L’era d’oro” (titolo originale Futura) di Camilla Iannetti. Il Premio IDS Academy (assegnato a un autore/autrice di un progetto di documentario in sviluppo, e in cerca di produzione) è stato consegnato a “Jara Toledo” (titolo originale Myra) di Giovanni Grandoni e Daniela Mitta, mentre il Premio IDS Industry (assegnato a un autore/autrice che ha già un produttore coinvolto nello sviluppo del progetto) “Donne prete” (titolo originale Il pane di Christine) di Chiara Campara.La dotazione dei Premi del Premio Franco Solinas e del Premio Solinas Documentario è messa a disposizione dalla SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.«È con grande soddisfazione che la Regione Sardegna sostiene il Premio Solinas e con determinazione nutriamo la crescita dei talenti isolani e il potenziamento della narrazione di storie di Sardegna - afferma Andrea Biancareddu, Assessore alla cultura della Regione Sardegna. In prima persona sostengo lo sviluppo della filiera audiovisiva isolana, garantendo piena operatività alla Fondazione Sardegna Film Commission, nostro qualificato braccio operativo che porta talenti, opere e la Sardegna tutta all’attenzione del magico mondo internazionale e nazionale, cinematografico e televisivo»Dichiara Gianvincenzo Belli, Assessore alla Cultura del Comune di La Maddalena: «A conclusione dell’edizione 2021 del Premio Solinas, esprimiamo la più totale gratitudine per la qualità organizzativa. Come comunità l’edizione 2021 coincide con la candidatura della nostra città come Capitale Italiana della Cultura per il 2024 e il Premio Solinas e la Fondazione Sardegna Film Commission dovranno essere partner prioritari per la realizzazione del nostro progetto»«Sono molto emozionata - racconta Annamaria Granatello, presidente del Premio Solinas - Siamo tornati a La Maddalena e la magia ha vinto di nuovo, su tutto. La Casa Creativa degli Autori continua il suo lavoro di scouting con forza e determinazione e favorisce la nascita e la crescita di nuove Storie e nuovi Autori. Ringrazio i Giurati che rappresentano l’anima, il cuore e il motore di questo Premio sempre più prestigioso, tutti i nostri partner, i produttori e Nevina Satta che con la Fondazione Sardegna Film Commission e la Regione Sardegna permettono a noi e a la Maddalena di proiettarci nel futuro con fiducia rinnovata»«Non potevamo mancare all'appuntamento del Premio Solinas proprio nel 2021, anno fondamentale per la ridefinizione della Agenda Sostenibile mondiale e del Cop26 a Glasgow - sottolinea Gianluca Aste, presidente della Fondazione Sardegna Film Commission - per ricordare proprio da questa magnifica isola nell'isola, con tutta la nostra squadra, la centralità della comunità sarda nella promozione di uno Sviluppo Sostenibile globale, che coinvolga anche l’Industria Cinematografica ed Audiovisiva rendendola sempre più coraggiosa, responsabile ed inclusiva».