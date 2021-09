LEONI - Il 27 settembre su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia"

26/09/2021, 09:08

Il veneto Gualtiero Cecchin, vero figlio di pap, arrogante e viziato sebbene simpatico, non ha mai avuto problemi di soldi. Ma, con l'avvento della crisi, si trova costretto a scovare un'idea da mettere in atto nel minor tempo possibile e senza porsi troppi problemi, cos da tornare ai vecchi fasti. la commedia, diretta da Pietro Parolin e interpretata da Neri Marcor, Piera Degli Esposti, Stefano Pesce, Anna Dalton, Antonio Pennarella, in onda luned 27 settembre alle 22.15 su Rai5 per il ciclo "", senza interruzioni pubblicitarie.La sorella di Gualtiero, Elisa , invece, una professoressa di matematica, sposata con il sovrintendente di polizia Alessio Leopardi. I due sono una coppia piuttosto problematica: lei vive in un mondo tutto suo costruito sotto la campana di vetro in cui cresciuta; lui un insicuro cronico che nasconde le proprie debolezze dietro l'uniforme. Gualtiero e Alessio vanno tutt'altro che d'accordo e si sfidano sui qualsiasi cosa che possa andare dai temi del quotidiano, alle questioni di eredit, alla condivisione degli spazi comuni. su questo sfondo che Alessio cercher di mettere in difficolt Gualtiero in ogni modo, mentre Elisa si trover ingiustamente coinvolta in uno scandalo a scuola.