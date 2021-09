CIO' CHE NON TI HO DETTO 2 - Aperto il casting

23/09/2021, 08:53

Il Regista Angelo Faraci sempre nel vortice del ciclone che lo ha visto quest'estate in vacanza tra le Isole Eolie e lo Stupendo litorale Messinese che ama, in realt non si mai fermato ed appena reduce dalle riprese nel Borgo Medievale pi bello D'Italia con il suo nuovo Progetto Provvidenza e dopo il Premio alla Carriera a Messina alla Memoria del grande Nino Manfredi oltre la vittoria a Fiuggi che lo ha rivisto a Roma e ritornare da qualche giorno proprio per le riprese del suo ultimo lavoro di ambientazione antica, di qualche tempo fa e nuovamente pronto per ritornare al Ciak della sua Nuova Stagionecorrispondente a 5 Stagioni considerando le prime, dopo il successo di quest'ultime seleziona con la sua Produzione Italiana Ancora, Club Lando Buzzanca e Francesca Della Valle nuovamente nuovi volti di tutte le fasce di et liberi, compreso bambini accompagnati da genitori nel Borgo Medievale di Castroreale, Messina al Bar Centrale di Piazza Duomo nell'unica giornata di Casting Pubblico gratuito con l'esclusiva della Fiction in questione per l'anno 2022 dei Comuni Messinesi di Castroreale e Raccuja e proprio per questo oltre artisti, nuovi volti alle prime esperienze ed attori professionisti residenti in Sicilia si invitano i cittadini dei luoghi citati visto che parte delle scene saranno ambientate da Novembre, Dicembre proprio nei Nebrodi e nei Peloritani, il giorno del casting da venire forniti di mascherina secondo prevenzione Covid-19 con fotocopia Documento che sia carta D'identit o tessera Sanitaria, la data il 29 Settembre 2021 dalle ore 10 di mattino alle ore 19:00. La serie Tv di Distribuzione Sky, Prime Video, Cinema On Demand che tra l'altro la precedente Stagione andr con successo in onda nel prossimo 15 Ottobre 2021 in prima serata alle ore 21:00 su Sky 810 ad alta definizione, sar ambientata in gran parte della Sicilia tra le Provincie di Palermo, Messina e Catania.