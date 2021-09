DELLA FINE E DELL'INIZIO - Ripartono le attività de Il Piccolo Cinema

21/09/2021, 12:43

Si chiamaed è la festa di quattro giorni organizzata a Torino per la fine dell'estate e la ripartenza delle attività de Il Piccolo Cinema - Società di Mutuo Soccorso Cinematografico, nel cortile del Piccolo Cinema in Via Cavagnolo 7.Questo il programma:SABATO 25 SETTEMBRE16.30-19.00_ Mercatino dell'usato di Pietra Alta per sostenere il cantiere di Pietra Alta: Tutto a 1 euro.19.00-20.00_aperitivo a offerta20.30_proiezione di Miracolo a Milano, film di Vittorio De Sica, 1951.Per partecipare alla proiezione è necessario il GREEN PASS.DOMENICA 26 SETTEMBREh 11.00-17.00 (pausa pranzo libera): Domenica di Mutuo soccorso cinematografico con il regista Giovanni CioniGIOVANNI CIONI, “cineasta dell’invisibile”, ha vissuto tra Parigi (dove è nato nel 1962), Bruxelles, dove si è formato, Lisbona, Napoli. Vive ora da cineasta contadino nel Mugello, in Toscana. Tra i suoi film selezionati in vari festival internazionali: DAL PIANETA DEGLI UMANI, NON è SOGNO, VIAGGIO A MONTEVIDEO, DAL RITORNO, PER ULISSE, GLI INTREPIDI, IN PURGATORIO, Varie retrospettive sono state dedicate al suo lavoro tra cui VISIONS DU REEL a Nyon, LACENO D’ORO a Avellino, PREMIO SERGIO AMIDEI a Gorizia, ANNECY CINEMA ITALIEN à Annecy http://www.giovannicioni.org/L'iscrizione è gratuita e obbligatoria mandando una mail a [email protected] Per partecipare al laboratorio è necessario il GREEN PASSMERCOLEDÌ 29 SETTEMBREh 18:30 Cinema Massimo di Torino_ proiezione del film di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi (Italia 2019 - 78').Un viaggio per luoghi, immagini e tracce dell’eredità di un grande pittore, un grande scrittore, un grande uomo del nostro Novecento. Del nostro presente.Il film sarà discusso insieme all'Associazione AntilocoLink Prenotazioni:https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=MNCCGIOVEDì 30 SETTEMBREh 21.00-24.00. Proiezioni di fotografie sulle pareti in cantiere di Pietra Alta - via cavagnolo 7 In collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia.Nel cortile in via di riqualificazione di via Cavagnolo 7, sede dell'Agenzia di Pietra Alta e delle attività del Piccolo Cinema, sul muro da poco ridecorato dai cittadini con la guida del muralista cileno Mono Carrasco, nella serata del 30 settembre verranno proiettate immagini del cortile stesso: prima dell'intervento, durante i lavori, e dopo, nei rendering e i disegni dell'architetto e dei bambini e dei ragazzi del quartiere. Lo spazio, quotidianamente aperto alla cittadinanza, su cui affacciano le finestre e i balconi degli abitanti, diventerà proiezione onirica della sua stessa trasformazione.