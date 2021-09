FOGGIA FILM FESTIVAL 11 - I cortometraggi finalisti dello Student Film Festival

21/09/2021, 14:49

Questi i titoli dei cortometraggi finalisti che si contenderanno i riconoscimenti University Award, High School Award e gli eventuali premi speciali, della quinta edizione delloC'ERA UNA VOLTA IL COVID regia Giuseppe Arcieri, 453, Accademia Belle Arti FoggiaDANZAMATTA regia Vanja Victor Kabir Tognola, 5', Accademia delle Arti ZurigoESTRANEI regia Federico Mottica, 14', Centro Sperimentale di CinematografiaGOLDEN HOUR regia Giuseppe Raia, 12', Lowlight-vision, Accademia Belle Arti BolognaLA TUA MANO regia Aurora Lorusso, 10'03'', Accademia Belle Arti BariL'APPUNTAMENTO regia Nora Carbone, 3'47'', Universit Cattolica Sacro Cuore MilanoL'ECCLISSE regia Emma Gasparini Papotti, 21'45'' Accademia Belle Arti BolognaLUCE ATTRAVERSO regia Irene Cavazzuti, 10'45'' Accademia Belle Arti BolognaOSPITALIT regia Fabiana Miccio', 8', Accademia Belle Arti Mario Sironi SassariSCÀDENFREUDE regia Marco Cavazzin, 2'59'', Accademia Belle Arti Bologna, ONNTHE GAS regia Utku ırak, 14', Akdeniz University- Dokuz Eyll University Film DesignVLADA GOES TO LONDON regia Arti Savchenko, 2154, Minshar School of Art Tel-Aviv IsraeleA RIVEDER LE STELLE? regia Elisa Taglia, 15',58'', Liceo Artistico IIS Munari di CremaBEYOND regia Collettivo studenti, 6'56'' IISS Ferraris MolfettaLE PAROLE DEL CINEMA regia Collettivo studenti, 6'20'', IIS Algeri Marino Casoli ChietiMOMI regia Laura Longo, 5'40'', IIS DellAquila-Staffa S. Ferdinando di PugliaSCORRE TUTTO, regia Giuseppe Tumino, 4'05'', IIS Napoleone Colajanni EnnaSETTIMO GIORNO CAPITALE regia Nicola Barsottelli, 15', Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale I.S.I. Piaggia - ViareggioUN RICORDO PER SEMPRE regia Giuseppe Gi Martinelli e Luigi Cilli, 1430, Collettivo Ass.ne CreatiVita