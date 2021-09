OSTIA FILM FESTIVAL ITALIANO 2021 - Dal 14 al 16 settembre

13/09/2021, 15:45

Al via dal 14 al 16 settembre l’Ostia Film Festival Italiano OFFI 2021, che si svolgerŕ presso il Teatro del Lido di Ostia.Direttore artistico Francesca Piggianelli, Organizzazione generale Massimiliano Mambor, conduzione Simone Bartoli e Claudia Martucci, Presidenti Onorari Elettra Ferraů e Luca Verdone, Patrocinato dalla Regione Lazio.La rassegna prevede proiezioni e premiazioni dei migliori videoclip Indie, cortometraggi, film, premi speciali ed omaggio alle donne. La sala ha una capienza di 62 posti ad ingresso gratuito e con invito, muniti di green pass o tampone secondo normative Covid-19.- 14 SETTEMBRE: Festa conclusiva del ROMA VIDEOCLIP INDIE, proiezioni di videoclip indipendenti “Premio del pubblico” “Premio Radio Base Canarie” “Premio YouMusic.tv”, “Premio Radio Godot”, “Premio Cinecittŕ Panalight”, “Premi Speciali”- 15 SETTEMBRE: Proiezioni e premiazioni di cortometraggi, film noir e sociali:"MY DOLLY”, regia di Fabio Schifino, “SACRIFICIO DISUMANO”, regia di Pierfrancesco Campanella, “CUORE A CUORE, PELLE A PELLE”, Omaggio ad Ostia di Franco Carrozzino e Tamara Bartolini.- PREMI SPECIALI a Luigi De Filippis produttore della Dreamworldmovies ed al film "IN THE TRAP" regia di Alessio Liguori.- PREMIO RIVELAZIONE e proiezione film "DIETRO LA NOTTE”, regia di Daniele Falleri- IL16 SETTEMBRE OMAGGIO E PREMIAZIONI ALLE DONNE:- FILM “TUTTI PER UMA”, regia di SUSY LAUDE- FILM "OSTAGGI”, regia di ELEONORA IVONE“PREMIO SPECIALE” OMAGGIO A PIERA DELI ESPOSTI per "TUTTE LE STORIE DI PIERA”, regia di Peter Marcias, sceneggiatura Manuela Tempesta e Peter Marcias- "PREMIO SPECIALE DONNE NELLO SPORT” alla campionessa di pugilato Alessia Mesiano