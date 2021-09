MENTE LOCALE 8 - Ultimi giorni per iscriversi al concorso

08/09/2021, 11:18

C’è tempo fino al 19 settembre 2021 per partecipare al bando dell’ottava edizione di Mente Locale - Visioni sul territorio, il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva. Un festival di cinema ma anche un modo per incontrarsi, stare insieme, discutere e confrontarsi sul racconto del territorio davanti a un pubblico che negli anni è cresciuto diventando sempre più ampio e attento.Per l’anno 2021, data l’incertezza legata all’emergenza sanitaria in corso, il festival avrà un’edizione speciale, con iniziative distribuite nel corso dell’anno – Mente Locale Estate - e attività online che si affiancheranno a quelle in presenza nei territori del festival, in Emilia, tra le province di Modena e di Bologna. Le proiezioni dei film selezionati per il concorso rimarranno a novembre, dal 17 al 21, con la proclamazione dei film vincitori previste per il 21 novembre 2021. La regioni ospiti dell’ottava edizione saranno la Toscana e la Sardegna.Gli autori di tutto il mondo sono invitati a inviare le loro opere attraverso la piattaforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/FestivalMenteLocale), consultando il regolamento reperibile sul sito www.festivalmentelocale.it. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro.Tra le novità di questa ottava edizione, il concorso è riservato alle sole opere documentarie, italiane e straniere, di qualunque durata e formato, prodotte a partire dal 2019, purché legate al tema del racconto di un luogo o di un territorio nei suoi aspetti culturali, paesaggistici, turistici, sociali e/o economici.Per la sezione Mente Locale, Visioni Globali, dedicata a lavori e autori provenienti da tutto il mondo, sono in palio diversi premi in denaro: un premio di 2.000 Euro per il miglior documentario in concorso, un premio di 1.000 Euro al miglior documentario prodotto in Italia e un premio di 500 Euro assegnato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, partner del festival, all’opera che meglio rispecchi i valori del Consorzio. A questi si aggiunge il premio Sayonara, offerto dalla società Sayonara Film, per il migliore cortometraggio (della durata di massimo 15 minuti inclusi titoli di testa e di coda), che consiste in un contratto della durata di 12 mesi con la società Sayonara Film per la distribuzione dell’opera. Per concorrere al premio Sayonara è necessario inviare la descrizione del percorso già fatto dall’opera. I diritti musicali devono essere liberati almeno per il territorio italiano e/o mondiale.Visioni sul territorio italiano è invece la sezione di concorso riservata a opere che raccontano il territorio italiano. All’interno di questa sezione il Touring Club Italiano, storica associazione che ha creato la nozione di turismo in Italia e partner del festival dal 2016, assegnerà una menzione speciale per la migliore opera di divulgazione, valorizzazione o promozione turistica del patrimonio culturale; mentre il Segretariato Regionale MiC Emilia-Romagna, partner del festival dal 2018, assegnerà la menzione speciale ‘Filmare per Bene’ alla migliore opera in concorso sulla tematica beni culturali o promozione dell’identità culturale del territorio emiliano-romagnolo. Le opere iscritte a Mente Locale, Visioni Globali partecipano automaticamente alla sezione Visioni sul territorio italiano qualora ne possiedano i requisiti. Infine ci sarà una menzione speciale consegnata dagli studenti del Dams Cinema dell’Università degli Studi di Bologna al miglior film tra tutti quelli in concorso.Confermato anche per questa ottava edizione il contest fotografico dedicato ai territori di Grand Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio. Il contest ha l’obiettivo di favorire la scoperta dei tesori presenti nei territori coinvolti. I concorrenti possono partecipare con fotografie riguardanti paesaggi, storie, persone, luoghi, prodotti tipici dei territori di ‘Grand Tour Emil Banca - Il cuore nel territorio’ e in particolare il tema della sostenibilità. Per partecipare al contest i concorrenti devono postare sul proprio profilo Instagram una o più fotografie, utilizzando entrambi gli hashtag #GrandTourEB21 e #ContestGrandTourEB21, taggando il profilo Instagram del Festival Mente Locale (@festivalmentelocale) e il profilo Instagram di Grand Tour (@grandtour_emilbanca), e aggiungendo alla fotografia una didascalia che descriva il soggetto raffigurato e anche il luogo in cui è stata scattata la foto. Qualora la fotografia sia georeferenziata, non è necessario indicare il luogo in cui è stata scattata.Il contest è aperto fino al 31 ottobre 2021 e prevede due premi in denaro assegnati da Emil Banca, un premio di 250 Euro per la migliore fotografia e uno sempre di 250 Euro per la fotografia che meglio rappresenta il concetto di sostenibilità dei territori coinvolti. Il regolamento del foto contest è disponibile sul sito www.festivalmentelocale.it.