VENEZIA 78 - Presentato il documentario "Beyond the Border"

07/09/2021, 14:22

Il 7 settembre, al Festival del Cinema di Venezia viene presentato “BEYOND THE BORDER”, un documentario sull’Afghanistan che racconta una storia di inclusione e collaborazione culturale in un territorio difficile e martoriato.Oltre alla particolare attualità dei contenuti e ai pregi artistici, l’opera si distingue per essere stata in parte finanziata mediante cripto-attività da parte del suo produttore Suril Desai, CEO di Yugen Media.Dal Padiglione Italia, Mirko Negri, noto imprenditore ed angel investor che cura la comunicazione della produzione al Festival, ha sottolineato la novità dell’utilizzazione delle criptoattività non già per mere finalità speculative, ma per finanziare una storia così importante e portarla sui grandi schermi.L’Avvocato Alessandro M. Lerro, esperto internazionale di fintech, ha dichiarato che la produzione lancerà un piano di offerta di NFT (Not fungible token) basati sul film, in collaborazione con Burkhan Media, allo scopo di raccogliere ulteriori fondi per finanziare altri quattro documentari sull’inclusione culturale nell’Asia centrale e sudorientale.Shahal Khan CEO di Burkhan World ha dichiarato “Burkhan attraverso i suoi investimenti in Media, Gamification, Fintech sta investendo in infrastrutture che consentiranno a luoghi come l'Afghanistan e altre aree del mondo in cui le persone hanno bisogno di un reddito per sostenere le loro famiglie di avere la capacità di farlo. La nostra visione è aiutare a sviluppare l'economia da zero in modo che le persone abbiano una speranza di pace attraverso l'inclusione finanziaria”.Burkhan ha programmato la quotazione sul NASDAQ di tre SPAC da $250 milioni, che investiranno rispettivamente in Fintech, Intelligenza Artificiale e Media Content.