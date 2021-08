24/08/2021, 11:38

Grande cinema e tanti ospiti per raccontare la multiculturalità e bellezza della diversità, tre bellissime località, Terrasini, Cefalù e Martina Franca, e un pubblico sempre numeroso ed entusiasta. Si conclude con grande successo la seconda edizione competitiva del, con ila "" di Olivier Nakache ed Eric Toledano che conquista anche il, come film più premiato dal pubblico.i riceve ilper la sua interpretazione nel film "" di Manele Labidi Labbé eilIeri, nella serata conclusiva condotta dalla speaker radiofonica Sara Priolo, è stata la madrina del Festival Giulia Petrungaro insieme al Direttore del Festival, Vincenzo Sacco, a consegnare i premi.La giuria, presieduta dall’attore Leo Gullotta, e composta dalla cantante, musicista Serena Ganci, e dallo scrittore Massimo Benenato, ha deciso di premiare con il Faro d’oro il film "" perché “”.La giuria ha inoltre assegnato Ili, splendida protagonista di "" “”,Per quanto riguarda il, l’organizzazione del Festival lo ha assegnato a, frate dell’ordine dei Cappuccini e guida della Parrocchia di Sant’Agnese di Palermo, per l’impegno sociale e umanitario “”.Un premio speciale è stato inoltre assegnato insieme al Comune di Terrasini alla Dott.ssa Nora Virga in rappresentanza dell’Asp di Palermo per il grande impegno quotidiano sul territorio nella lotta al Covid-19.Ilè stato organizzato dalla società cinematografica Altre Storie in collaborazione con la Regione Sicilia, il Comune di Terrasini e di Cefalù e con Giulio Dilonardo, Presidente dell’Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata.