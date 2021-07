24/07/2021, 12:58

Iltorna nella formula originaria in presenza, sotto la guida del nuovo direttore artistico Giona A. Nazzaro che, con i comitati di selezione, ha scelto i vari titoli che verranno proiettati dal 4 al 14 agosto 2021.Tra i film italiani selezionati, questanno c anche un film documentario di un autore toscano,, che sar presentato in anteprima durante il Festival, fuori concorso.stato sostenuto da Toscana Film Commission nellambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, prodotto da Enrica Capra per GraffitiDoc con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Piemonte Doc Film Fund. Lanteprima si terr domenica 8 agosto alle ore 15 al Pala Cinema 1.Una villa sopra il mare, vicino al confine tra Italia e Francia. Qui, negli anni 20, un chirurgo francese di fama mondiale, il dottor Serge Voronoff, condusse la sua ricerca sullimmortalit, allevando scimmie importate dallAfrica per trapiantare i loro testicoli sui suoi facoltosi pazienti, nel tentativo di creare un uomo potenziato. Oggi, sopra la villa, passa uno stretto sentiero che i migranti percorrono nel tentativo di superare il confine. Le gabbie delle scimmie, la frontiera, la fuga, la vita, la morte, si fondono in un cortocircuito tra il passato e il presente, in un racconto visto da molto lontano, da un altro pianeta.