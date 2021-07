NARCISO, DIETRO I CANNONI, DAVANTI AI MULI - In streaming

23/07/2021, 16:05

Narciso Dal Casn ha 84 anni. nato, cresciuto e vissuto in un paese della Valsugana, in Trentino: sulle montagne che da tutta la vita esercita il mestiere di mandriano e di gestore di malga in prima persona. Narciso detto Ciso (interpretato dal meraviglioso Roberto Herlitzka) un uomo buono e saggio, un po burbero ma sensibile.Vive felicemente la sua vita solitaria tra la natura, finch il suo unico figlio Tommaso non torna dopo ventanni di assenza, insieme a una giovane donna e al bambino nato dalla loro unione. Ciso lo accoglie a braccia aperte, come il padre della parabola del figliol prodigo, e subito si affeziona, ricambiato, al nipotino.La giovane nuora musulmana, subentrando nel piccolo paese fatto di antiche e radicate tradizioni cristiane, far esplodere contrasti inattesi. Ma altrettanto inattesi saranno i rapporti che si andranno ad intrecciare, in una storia corale trainata da un cast di livello, alla scoperta del rispetto e della reciproca accettazione.Narciso nasce come atto damore nei confronti della terra tanto cara a Marcello Baldi. un film che parla delle mie montagne ha raccontato il regista proprio in occasione del Trento Film Festival della natura, di una vita semplice, di incontri e relazioni. La storia contiene anche, come tema importante, la conciliazione tra fedi diverse. Il protagonista ha la mia stessa et, 84 anni. E mentre nonno Ciso tramanda al nipotino i valori alpini, la dedizione al sacrificio e la cura per lambiente, Dario e Marcello Baldi raccontano una storia senza et. Distribuito da Direct to Digital,