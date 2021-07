ANNA , UNA VOCE UMANA - Terminate le riprese

22/07/2021, 09:42

Non č passato nemmeno un mese da quando sono finite le riprese del film “Anna, una voce umana” regia di Ugo Cavaterra, un film ispirato a “Una voce umana” di Rossellini, interpretata dalla indimenticabile Anna Magnani, che subito la Ruggiero Film Production ha riacceso i motori, prima con un cortometraggio thriller dal titolo “Delirium”, e poi con un lungometraggio, iniziate oggi le riprese (21 luglio n.d.r.) dal titolo “Le ultime notti di un sognatore”, liberamente tratto dell’opera di Dostoeskij, Le notti bianche, scritto da Gennaro Ruggiero, per la regia di Valerio Matteu che ne dirige anche la fotografia, con l’organizzazione di Federica Soleti, e l’audio di Davide Tarantelli.Angelica č Debora la protagonista di un tentato suicido per amore che viene salvata da uno scrittore introverso, interpretato da Gianluca Magni, che gli sarŕ vicino per 4 notti in attesa che l’amore di lei, impersonato da Gianni Alvino, ritorni. La storia č stata costruita in chiave moderna, dinamica, con un finale a sorpresa. Inaspettato, da vedere..Ricordiamo che Angelica Loredana Anton, ha portato a casa il prestigioso trofeo del “Colosseo d’oro 5.0” , per la sezione cultura e spettacolo. Il premio destinato alle eccellenze italiane ed estere, si č svolto a Roma, in un pranzo di gala nei pressi della storica Via Veneto, e qui oltre a portare a casa il premio, Angelica ha magistralmente condotto l’evento con Gianluca Magni.Il film “Le ultime notti di un sognatore”, dunque, č in piena lavorazione, e dopo un interruzione prevista per agosto, riprenderŕ a settembre.Nel cast oltre ad Angelica Loredana Anton, protagonista con Gianluca Magni, ricordiamo: Gianni Alvino, Claudia Cotti Zelati, Eleonora Mancini (da confermare), Rachele Studer e lo stesso sceneggiatore e produttore Gennaro Ruggiero in veste di psicoterapeuta. Il make up affidato a Gabriella Lovascio e all’hair stylist Blentina Tafaj.La produzione č della Ruggiero Film Production con la collaborazione della Tempus & Imago di Ugo Cavaterra.