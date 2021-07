EREMITA D'AMORE - Concluse le riprese del video-clip di Sal Marchese

18/07/2021, 17:25

Si sono da poco concluse le riprese del video-clip "", brano scritto ed interpretato dal cantautore siciliano Sal Marchese.Per la realizzazione del video, interamente girato in Sicilia, sono intervenuti l'attore e film-maker Angelo Maria Sferrazza, gli attori Angelo Palermo ed Emanuela Morreale, la scenografa ed aiuto regia Giusy la Valle, Gero Contrino alla fotografia ed Ignazio di Gerlando alle riprese.Per la registrazione del brano, Marchese si avvalso della collaborazione di validi professionisti del calibro di Armando Cacciato, titolare della Circuiti Sonori Indie Label in qualit di fonico e mixaggio in studio, del M Emanuele di Bella, musicista e direttore d'orchestra come arrangiatore del brano, dei giovani musicisti Dennis Lalicata alla batteria e Carmelo Marchese al basso elettrico.L'uscita pubblica del brano, di cui prevista anche la versione in lingua spagnola, prevista entro fine anno.