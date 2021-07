TOKO FILM FESTIVAL 2021 - Dal 29 Luglio al 1 agosto

18/07/2021, 15:25

Ai nastri di partenza l’edizione 2021 del Toko Film Fest. Dal 29 Luglio al 1 agosto la formula itinerante adottata dal Festival avrà come protagoniste rispettivamente il Battistero di San Giovanni in Fonte a Padula, piazza Caduti per la Pace ad Atena Lucana, piazza San Martino a Teggiano e - come da tradizione - la Chiazzaredda di Sala Consilina.Nel rispetto delle normative Covid, gli ingressi saranno limitati. Sarà possibile prenotare il posto sul sito Eventbrite.La serata di apertura vedrà l’attore Valerio Aprea - conosciuto principalmente per le sue partecipazioni in Boris e Propaganda Live - portare in scena “Gola e altri pezzi brevi” di Mattia Torre. Il cortometraggio “I am afraid to forget your face”, Palma d’oro a Cannes 2020, sarà parte del contest insieme al resto del primo blocco. Tra gli altri ospiti Matteo Tiberia, autore del programma di Rai 2 “Una pezza di Lundini”.Il 30 Luglio si partirà dal pomeriggio con un incontro tra operatori culturali sulle strategie di sviluppo per il territorio, nel centro storico di Atena Lucana, che verrà trasmesso in streaming sui canali social del Toko Film Fest. Saranno presenti rappresentanti di realtà culturali tra Campania e Basilicata, tra cui il presidente del Coordinamento Festival Cinematografici Campani, Giuseppe Colella.La serata aperta al pubblico partirà dalle 21.00 in Piazza Caduti per la Pace e vedrà lo storyteller Giuseppe Jepis Rivello portare in scena un monologo sul tema del Festival, Stacco.Il 31 luglio alle 18.00 Alessio Giannone, in arte Pinuccio presenterà il suo libro “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” presso il Gran Caffè Trezza a Prato Perillo frazione di Teggiano. L’evento riprenderà alle 21.00, sempre a Teggiano, nel centro storico patrimonio dell'Unesco. Tra gli ospiti, i giurati Daria D’Antonio - direttrice della fotografia per grandi registi quali Paolo Sorrentino, Cristina Comencini, Jasmine Trinca, Valerio Mieli - e Giuseppe Bonito, regista salese di “Pulce non c’è” e “Figli”.La serata conclusiva riporta il Toko Film Fest a casa, a’ la Chiazzaredda di Sala Consilina. L’evento inizierà alle 21.00. Il pubblico del Toko incontrerà le attrici Cristina Cappelli e Claudia Tranchese, entrambe protagoniste nella serie Generazione 56K su Netflix. Seguirà incontro con Alessio Giannone, in artePinuccio. L’evento si concluderà con la premiazione dei cortometraggi vincitori.