L’UOMO CHE DISEGNO’ DIO - In corso a Torino le riprese

Sono in corso a Torino le riprese de “”, lungometraggio drammatico diretto da Franco Nero, che per la seconda volta torna dietro la macchina da presa e che ricopre inoltre il ruolo di protagonista, interpretando un anziano insegnante di ritrattistica non vedente.Un cast internazionale e di alto profilo quello che affianca il regista nelle 5 settimane di riprese interamente torinesi e che vede sul set il Premio Oscar Kevin Spacey, Robert Davi, Stefania Rocca, Massimo Ranieri, Simona Nasi, Diana Dell’Erba, Diego Casale, Andrea Cocco, Vittorio Boscolo, l’americana Sofia Nistratova e, per la prima volta sullo schermo Isabel Ciammaglichella e Wehazit Efrem Abrham.Le riprese del film, iniziate a Torino lo scorso 28 maggio si protrarranno fino al 3 luglio in varie location cittadine, dal Parco del Valentino alla Galleria Umberto I, concentrandosi in due strutture principali: l’ex IRV Istituto di riposo per la vecchiaia, dove sono stati ricostruiti diversi ambienti (la casa di Emanuele, il protagonista, ma anche una Centrale di Polizia, un carcere, una scuola, un internet point) e il Circo Talent Circus Show (Medini), allestito al Parco della Pellerina.Una forte componente di maestranze e professionalitŕ piemontesi sono andare a comporre il cast artistico cosě come quello tecnico: sono infatti Isabel Ciammaglichella, Diana Dell’Erba, Diego Casale, Simona Nasi e Savino Genovese gli attori piemontesi che hanno ricoperto i ruoli principali di Iaia, Fiamma, Salvatore, Desiré e Regista, oltre ai tanti attori secondari sempre piemontesi.La troupe č composta per il 90% da professionisti locali, tra cui il direttore della fotografia Gerardo Fornari, la direttrice di produzione Ludmila Gabusi, la costumista Elena Furfaro, la capo trucco Vanessa Ferrauto e il capo parrucco Marco Todaro.Prodotto da Louis Nero per L’AltroFilm, insieme al produttore americano Michael Tadross JR, Bernard Salzman e al russo Alexander Nistratov con le case di produzione Tadross Media Group e BuldDog Brothers, “L’uomo che disegnň Dio” č inoltre realizzato con il sostegno e il contributo del Ministero dei Beni Culturali, Rai Cinema, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.Ispirato a una storia vera, il soggetto del film č di Eugenio Masciari e la sceneggiatura, a sei mani, č a cura dello stesso regista con Eugenio Masciari e Lorenzo De Luca.Louis Nero e l’americano Zeno Pisani sono i produttori esecutivi.