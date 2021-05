DENTRO LA MACCHINA DEI SOGNI - Quinta tappa del progetto ANICA

03/05/2021, 11:53

Ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna cinematografica ANICA “”, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI all’interno del bando “Buone Pratiche, Rassegne, Festival” 2019. L’iniziativa intende far scoprire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado tutte le professioni dell’industria cinematografica che stanno “dietro la macchina da presa” e le relative opportunitŕ occupazionali.La seconda edizione dell’iniziativa ha portato ANICA, in modalitŕ online, in Campania, Calabria, Puglia e Sardegna, ottenendo un caloroso consenso e partecipazione da parte di tantissimi studenti e docenti: questi, appassionati di cinema e serie tv, hanno potuto comprendere quante e quali figure concorrano nella lavorazione di un film e quali siano le caratteristiche che si possono coltivare per accedere ad un settore in continuo fermento e alla ricerca di professionisti anche molto giovani.Oggi, per l’ultima tappa, ANICA coinvolgerŕ le ultime classi dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto” di Roma, primo istituto professionale gestito ufficialmente dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS), che dagli anni Ottanta prosegue un percorso di integrazione e inclusione “al contrario” con l’inserimento nelle classi di piccoli gruppi di alunni udenti. “Con il progetto ANICA – afferma Francesca Medolago Albani, Responsabile Pianificazione Strategica ANICA – vogliamo far comprendere come il mondo dell’audiovisivo sia sempre piů inclusivo ed attento a tutti i potenziali talenti. La nostra piů grande soddisfazione č quella di sapere che il nostro progetto ha aiutato molti ragazzi ad avere una maggiore consapevolezza del mondo delle professioni e delle opportunitŕ di formazione nel settore cinematografico e audiovisivo. Sin dalla prima edizione abbiamo deciso di dedicare una tappa dell’iniziativa agli studenti con disabilitŕ uditive per offrire loro una panoramica dei mestieri ad alta specializzazione tecnologica e visiva, e siamo felici di aver potuto, nonostante le difficoltŕ, replicare anche quest’anno”.In presenza presso l’Istituto, gli studenti incontreranno Lidia Saccardi- Project Manager di 01 Distribution e Federico Mauro – Creative Director per un approfondimento sui mestieri della distribuzione, a partire dal film “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, una storia potente ed empatica. Introdotti da Francesca Medolago Albani, gli ospiti presenteranno il proprio ruolo, racconteranno le loro esperienze e spiegheranno come si progetta un’accurata campagna di promozione e comunicazione di un film.