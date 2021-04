ADAMELLO - IL LIBRO DI GHIACCIO - Il 29 aprile in prima serata su Focus

28/04/2021, 13:31

Con "", in onda giovedì 29 aprile 2021, in prima serata, Focus e Luigi Bignami documentano la missione “ADA 270” dell’Università Bicocca. Un loro team scientifico ha impiantato un Campo Base sul Mandrone, per estrarre carote di ghiaccio lungo i 270 metri di profondità del Ghiacciaio dell’Adamello, uno dei più ampi dell’arco alpino e il più profondo.Lo speciale documenta il viaggio della super-carota, dal ventre del ghiacciaio alla superficie: un processo molto delicato, perché la trivella deve scendere in profondità progressivamente e lentamente, affinché il carotaggio sia perfettamente perpendicolare. Solo così, infatti, gli scienziati della Bicocca, dove esiste una banca dei ghiacciai di tutto il mondo, potranno datare correttamente i vari strati di ghiaccio.Questi preziosissimi 270 metri di ghiaccio sapranno svelare quale sia stato l’impatto dell’attività dell’uomo sulle Alpi Centrali, negli ultimi secoli. La carota, che verrà studiata per cercare polveri, frammenti microscopici e bolle d’aria rimasti imprigionate nelle varie epoche, potrà ricostruire così la storia dei vari cambiamenti climatici.“ADA 270”, in particolare, cercherà di capire come sia cambiata la concentrazione dei gas serra, e i suoi effetti e le sue conseguenze sul territorio, sull’ambiente e sulla disponibilità idrica, attuale e futura. L’indagine, dalla prospettiva unicamente ambientale, cercherà informazioni biologiche, geologiche e chimiche, presenti nel più profondo archivio d’Italia.Montagna sacra agli italiani, il Ghiacciaio dell’Adamello ha un valore storico e naturalistico senza paragoni. L’area, che è stata teatro di guerre e sacrifici, grazie a queste innovative ricerche diventerà una risorsa che permetterà di studiare l’andamento climatico e raccogliere informazioni di fondamentale importanza.Una missione così rilevante - di cui Focus seguirà tutte le fasi -, che è e sarà protagonista di collegamenti quotidiani con scuole, istituti di ricerca, università, mezzi d’informazione e chiunque abbia a cuore la tutela dell’ambiente e il valore del territorio.