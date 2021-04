LANTERNE MAGICHE - Masterclass di animazione con il regista Enzo D'Aloì

10/04/2021, 18:16

Il regista de "" e di molti altri film di animazione che hanno appassionato grandi e piccini, come "" e "", terr due masterclass online sul complesso lavoro che c dietro alla realizzazione di un prodotto di animazione.Il ruolo di coordinamento e riferimento che ha il regista, i passaggi fondamentali del processo creativo, dallidea allimmagine finita. Le tecniche necessarie e i diversi reparti che lavorano alla produzione di una serie animata o di un film. Questi gli argomenti affrontati nel corso dei due incontri conLa partecipazione gratuita su prenotazione e gli incontri si terranno online.29 aprile ore 10:30, incontro con gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Per aderire con le proprie classi scrivere a [email protected] , entro e non oltre il 23 aprile.6 maggio ore 15:30 incontro con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per aderire scrivere a [email protected] , entro e non oltre il 30 aprile.il programma regionale di educazione allimmagine e al linguaggio audiovisivo per le scuole e altre realt formative della Toscana.Le attivit si rivolgono ai docenti e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Forniscono le conoscenze utili per leggere e interpretare il linguaggio delle immagini, competenza sempre pi importante per poter comprendere il contesto sociale e culturale nel quale si vive.presente in Toscana dal 2009 e attribuisce alla visione in sala un ruolo fondamentale, per questo si svolge in collaborazione con Agis, Fice Toscana e quattro associazioni culturali che operano in diverse aree del territorio.