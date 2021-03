LEONARDO - I costumi made in Prato

I prototipi per la serie Leonardo realizzati durante il Laboratorio a Prato



Tante le produzioni per il grande e piccolo schermo che negli anni hanno ripercorso la vita e le opere di Leonardo da Vinci, artista tra i pi celebri del Rinascimento italiano. Lultima fatica, in ordine cronologico, la serie televisiva "" prodotta da Lux Vide e Sony Pictures, trasmessa in anteprima mondiale su Raiuno fino al 13 aprile. La serie cerca di tratteggiare il lato umano dellartista fiorentino, soffermandosi anche sulla sua vita privata. Gli autori hanno cercato di far emergere la figura di un uomo diviso tra cosa giusto e cosa sbagliato. Soffocato da una giovinezza infelice, e da un presente con prospettive allettanti.Leccellenza dellartigianato toscano ha un ruolo importante nella fiction di Lux Vide, nonostante le riprese si siano svolte principalmente tra il Lazio, dove negli studi di Formello stata interamente ricostruita la Firenze del Rinascimento, e in Lombardia. Non tutti sanno infatti che alcuni degli splendidi costumi indossati dai protagonisti della serie sono stati realizzati a Prato, nei laboratori sartoriali di. In occasione della Bottega di Alta Specializzazione Costumi Rinascimento 2 I Tempi di Leonardo guidata dal Costume Designer, i partecipanti hanno infatti realizzato 60 costumi con i tessuti pratesi e altrettanti accessori, per un totale di quasi 270 pezzi, tra cui anche corpetti e sottogonne.