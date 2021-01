12/01/2021, 11:55

L'Associazione SIGNIS-Cinéma lancia per la prima volta il Premio "Croire au Cinema", che sarà assegnato ogni anno a un lungometraggio tra quelli usciti in Francia l'anno precedente. Il film vincitore sarà scelto per le sue qualità artistiche e per la sua dimensione spirituale o cristiana. Questo nuovo premio mira a sostenere la creazione cinematografica come luogo di apertura al mondo e agli altri, e ad aprirsi alla riflessione e al dialogo sulle attuali preoccupazioni dei nostri contemporanei.Un comitato di selezione * composto da critici, programmatori, direttori di club cinematografici e membri di SIGNIS-Cinéma, ha redatto un elenco di film (fiction, film d'animazione o documentari) usciti nelle sale in Francia tra il 1 ° dicembre 2019 e 30 novembre 2020:- ADAM di Maryam Touzani- ANTIGONE di Sophie Deraspe- COMMUNION di Jan Komasa- DARK WATERS di Todd Haynes. HONEYLAND di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov- JOSEP di Aurel- MATERNAL di Maura Delpero- MICHEL-ANGE di Andreï Konchalovsky- LA NUIT VENUE di Frédéric Farrucci- LES PARFUMS di Grégory MagneLa Giuria 2021 è composta da professionisti del mondo della cultura o dei media:- Stéphanie GALLET, caporedattore società culturale, RCF- Isabelle de GAULMYN, redattore capo, La Croix- François HUGUENIN, editore, saggista- Patrick LAUDET, alto funzionario, diacono- Jonas ROSALES, sceneggiatore, registaI membri della Giuria valuteranno tutti i film della selezione e si riuniranno a fine gennaio per eleggere il vincitore.Il film vincitore sarà svelato il 3 febbraio 2021 e la cerimonia di premiazione si svolgerà in pubblico a Parigi a marzo, alla presenza dei membri della Giuria e degli ospiti.