Si avvicina la terza edizione delche si terr in digital edition dal 6 al 7 febbraio 2021. La nuova edizione ricca di contenuti ed eventi digitali si prepara a dare il via a questa mostra cinematografica.La Mission del Lazzaro Film Festival la promozione della cultura cinematografica in Calabria, con particolare interesse per la valorizzazione di location, attori ed autori calabresi come delle opere nate, cresciute e sviluppate nella regione.