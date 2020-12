JANARA HORROR FEST 3 - Online dal 28 al 30 dicembre

28/12/2020, 07:23

L’emergenza sanitaria Covid-19 non ferma la terza edizione diil festival dedicato al fantastico che quest’anno purtroppo si svolgerà interamente online, a causa delle restrizioni dei Dpcm del Governo Conte, e non come di consueto presso la Biblioteca Comunale “Ten. Filippo Testa” di Formia.L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Formia e della Fedic – Federazione Italiana Cineclub, si svolgerà dal 28 al 30 Dicembre 2020 sulla piattaforma streaming https://janarahorrorfest.teyuto.coM Dieci i cortometraggi selezionati per questa terza edizione, nelle due sezioni internazionale e italiana:BAD SEED / Guilherme Daniel / 14’14” / Portogallo, 2019CIRCLE OF STONE / Mark Andrews / 19’29”/ USA, 2019SANTA BABY / Jonathan Zaurin / 11′ / UK, 2019SOUS LA MOUSSE / Ollivier Briand / 13’57” / Francia, 2020ZERO / Mike Johnston / 12’30” / Canada, 2019FERINE / Andrea Corsini / 17′ / Italia, 2019PUNTO DI ROTTURA / Janet De Nardis / 15′ / Italia, 2020SCENARIO / Alex Avella, Alessandro De Leo / 15′ / Italia, 2018SCIACALLI / Giovanni Nodari / 15′ / Italia, 2019THE DARK DAWN / Alessandro Spada / 20′ / Italia, 2019Fuori concorso saranno presentati, inoltre, il lungometraggio francese “Anonymous Animals” di Baptiste Rouveure, che descrive una società rovesciata in cui gli animali allevano gli umani in una fattoria degli orrori, e il cortometraggio d’animazione messicano “616” di Hiram G. Rodriguez a tematica zombie.Di alto profilo la Giuria Tecnica, formata dal presidente Luigi Parisi, regista Mediaset; Cristiana Astori, scrittrice e sceneggiatrice; Massimo Bezzati, critico cinematografico e organizzatore di festival cinematografici; e Alessandro Izzi, scrittore e critico cinematografico.La premiazione avverrà in diretta streaming sulla pagina facebook del festival mercoledì 30 Dicembre alle ore 17.