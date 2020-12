EFEBO D'ORO - Lettera aperta al Ministro Franceschini

15/12/2020, 13:47

“Desideriamo condividere con lei – si legge nella lettera aperta - lo stupore che abbiamo provato cogliendo, nella freddezza di un punteggio, la sottovalutazione proprio degli elementi che maggiormente caratterizzano il Premio e che tutti noi abbiamo avuto modo di apprezzare direttamente Tutti noi abbiamo avuto esperienza diretta di come l’Efebo d’oro, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, abbia avuto una forte capacità di rinnovarsi e di aprirsi ai nuovi linguaggi contemporanei, di coinvolgere nello staff professionisti di prim’ordine, molti dei quali giovani preparatissimi”.Sottolinea Egle Palazzolo, Presidente del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, organizzatore della manifestazione, “Sono pochissimi in Italia i festival cinematografici che, come l’Efebo d’oro, hanno una storia così lunga e prestigiosa ma, paradossalmente, la Commissione giudicatrice ha totalmente ignorato questo dato che era uno degli elementi di valutazione. Siamo convinti che nella procedura ci siano state delle opacità che contesteremo nelle sedi opportune, ma intanto siamo molto grati ai firmatari della lettera”.Hanno sottoscritto la lettera, in ordine alfabeticoFatih Akin, registaDario Albertini, registaRoberto Andò, registaSimone Arcagni, accademico e saggistaAlberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di VeneziaNicola Bellucci, registaGiannalberto Bendazzi, storico del cinema e accademicoGian Piero Brunetta, storico del cinema e accademicoMatteo Botrugno, registaRobert Cahen, filmmaker e videoartistaFrancesco Calogero, registaLudovico Caldarera, attoreBeppe Cino, registaDaniele Ciprì, regista e direttore della fotografiaAnton Corbijn, registaPasquale D’Andrea, garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di PalermoFederica De Paolis, scrittriceFrancesca Detti, registaAntonella Di Bartolo, dirigente scolasticoFrancesco Di Giovanni, coordinatore Centro Tau - PalermoFabrizio Ferracane, attoreCorrado Fortuna, attoreDaniela Gambino, scrittriceAlessandro Izzo, registaMike Hoolboom, filmmaker e videoartistaFrancesca Martinez Tagliavia, accademicaPeppino Mazzotta, attoreJulien Paolini, registaIvelise Perniola, accademica e saggistaNicoletta Romeo, produttrice e co-direttrice del Trieste Film FestivalGiorgio Tinazzi, storico del cinemaMario Valentini, scrittore e insegnanteNicoletta Vallorani, scrittrice e accademicaIgnazio Vasta, presidente del Centro Studi Cinematografici della SiciliaDon Enzo Volpe, responsabile del Centro Santa Chiara – Palermo