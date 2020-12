LA DANZA NERA - Dal 18 dicembre in streaming

10/12/2020, 11:54

Il 18 dicembre 2020, grazie a Minerva Pictures, arriva sulle principali piattaforme on demand il film “” di Mauro John Capece.Il lungometraggio, coproduzione internazionale Italia-Canada, prodotto da Stemo Production, Evoque Art House e Odflix, dopo il posticipo dell’uscita nelle sale cinematografiche percorre la “nuova via” dello streaming per fronteggiare le chiusure derivanti dal Covid-19 e regalare al pubblico una storia adrenalinica ed emozionante.L’opera, in uscita contemporaneamente in Italia e in Canada, è ambientata tra l’Abruzzo, il Lazio, le Marche e la Puglia.La storia a tinte noir ha per protagonisti un politico, sindaco brillante e benvoluto dai suoi concittadini, candidato alla Camera, e una ballerina laureata, delusa e controcorrente: il divario generazionale tra i due dà vita a un thriller avvincente e violento, ricco di colpi di scena e di salti temporali.", che ha già conquistato la critica con 27 award ricevuti nei festival cinematografici, è un’opera esteticamente sontuosa e dal gusto internazionale, in grado di rimarcare il genere political thriller divenuto molto in voga negli anni ’70 grazie a Petri, a Germi e a Pasolini, registi a cui il film è dedicato.Un cast stellare e di qualità completa la narrazione: Corinna Coroneo, Franco Nero, Flavio Sciolè, Daphne Scoccia, Adrien Liss, Michela Bruni, Giorgia Trasselli, Ladislao Liverani e Gabriele Silvestrini danno vita a personaggi in grado di raccontare il perverso mondo deIl registadichiara in merito all’uscita sulle piattaforme online: "mi dispiace molto non essere nelle sale ma abbiamo già posticipato l'uscita a causa del Covid sia a aprile che a novembre e non si può più aspettare. Al contempo, sono estremamente felice, dico estremamente felice, di uscire sulle piattaforme e di farlo a Natale! Sappiamo che si tratta di un periodo in cui vengono rilasciati i film più importanti e per questo gioisco sia per me e, soprattutto, per tutte le persone che mi hanno supportato in questo meraviglioso progetto.La Danza Nera è l'ultimo tassello della "trilogia della riflessione", un ciclo di film che comprendeva anche La Scultura e SFashion.Qui faccio un viaggio, senza troppi fronzoli, nella mente di una donna della mia generazione e dentro la sua rabbia che è, anche, il grido di vendetta delle generazioni nate dopo i settanta, che hanno visto i loro diritti svanire lentamente a causa della corruzione imperante della classe politica. Ma fino a che punto è lecito ribellarsi in modo violento contro i soprusi?".