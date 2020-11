IL MESTIERE DI CASTING DIRECTOR - Dal 9 novembre in libreria

05/11/2020, 12:06

La UICD (Unione Italiana Casting Diretor) segnala l'uscita il 9 novembre del libro della propria socia Lilia Hartmann Trapani intitolato “” per l’editore Lupetti, Milano.La figura del casting director si sta affermando con sempre maggior forza come una delle figure chiave nell’ambito della creazione artistica di un film; il casting director non solo è colui che compone in maniera armonica il cast, ma è soprattutto colui che sa individuare e suggerire l’interprete che darà maggior pregnanza e magnetismo a un personaggio, colui che spesso individua e fa emergere nuovi talenti sconosciuti che saranno le star di domani.Il libro approfondisce tutti gli aspetti di questa affascinante professione e ne svela i segreti e i “trucchi del mestiere”. E non mancano preziosi consigli pratici per gli attori.Il libro verrà presentato in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare “ Cinema e Arti dello spettacolo “, lunedï 9 novembre alle ore 12.00 presso la sala stampa della Camera dei Deputati . Presenteranno, Laura Muccino (Presidente della Unione Italiana Casting Directors), Cristina Priarone (direttore generale di Roma Lazio Film Commission e presidente della Italian Film Commissions), l’on Nicola Acunzo ( presidente Intergruppo Cinema e Arti dello spettacolo ), in presenza dell’autriceLilia Trapani.Sara’ possibile seguire l’incontro in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati https://webtv.camera.it/ e sulla pagina FB “Giornata Mondiale del Cinema Italiano.