LINEA D'OMBRA FESTIVAL 25 - I vincitori

02/11/2020, 11:50

– Valentina Carnelutti, Navid Akhavan, Vincenzo AlfieriThe Components of Love_Miriam Bliese_Germania_2019_97’Una trama intramontabile è in grado attraverso una narrativa frammentata economica ma efficace di suscitare emozioni forti e precise, grazie alla recitazione aggraziata della sua protagonista Birte Schnöink, che insieme al suo partner Ole Lagerpusch costruisce momenti toccanti e sentimenti veri. Non è necessario essere un genitore per lottare per il risultato positivo di questa famiglia. Un film giovane e incoraggiante che ci fa sperare nel futuro del suo regista.Grandpas_Santiago Requejo_Spagna_2019_98′– Nicole Brenez, Leena Pasanen, Claudio CasazzaHer Name Was Europa_Anja Dornieden e Juan David Gonzalez Monroy_Germania_2020_76’ (vincitore)Per il rigore politico e formale della sua prospettiva storica di un caso particolarmente complesso di intervento umano su una specie animale, per tutto quel che ci fa pensare in materia di Natura, per la correttezza e la finezza delle sue scelte tecniche e stilistiche che partecipano all’emergere contemporaneo di un’eco-estetica.Single Copy_Hsu Che-Yu_Taiwan_2019_22’ (Per il suo lavoro biopolitico sulla sopravvivenza dei corpi umani che abbracciano lo spettro sempre più lungo dell'”imago”, dagli stampi approssimativi alle attuali tecniche di body scan.Her Socialist Smile_John Gianvito_Stati Uniti_2020_93’– Maurizio Di Rienzo, Christophe Saber, Flavio NatalìaDetours_Christopher Yates_Belgio_2019_18′ (vincitore)In 17 sorprendenti minuti, il regista trascina lo spettatore in un frenetico inseguimento in macchina attraverso la città con un lavoro di telecamera in sequenza, un montaggio intelligente e una recitazione brillante. Tenendoci sul filo delle nostre sedie, le scelte di messa in scena inducono un forte senso di ansia e tensione palpabile mentre guardiamo la storia svolgersi in tempo reale. L’intelligente semplicità della sceneggiatura contiene anche un commento sociale sulla paternità, la difficoltà di crescere un figlio con custodia divisa e la paura di una cattiva genitorialità.Greetings from Nigeria_Peter Hoferica_Slovacchia_2020_17’01” (Amara e impassibile commedia drammatica su un vecchio slovacco che si scontra con il mondo a volte pericoloso di Internet. Con un punto narrativo semplice e commovente ma non ingenuo, e la giusta suspense, girato totalmente (e bene) in set interno (normale appartamento di famiglia) il focus del regista Hoferica segue con ritmo adeguato la vita di una famiglia borghese che è cambiata per sempre da una misteriosa e-mail arrivata nella cassetta della posta del vecchio da unprincipe nigeriano chiedendogli dei soldi e promettendogli in cambio tanti soldi. L’uomo, anche se è un buon padre e marito, prende la decisione sbagliata ostinata Tutti i personaggi sono rappresentati con un tocco leggero ma tagliente, la recitazione è coerente e coinvolgente e una sorta di atmosfera vintage che ricorda i primi tempi della democrazia in L’Est Europa e conferisce a questo corto un’allure originale e allusiva, visiva e sostanziale.Pizza Boy_Gianluca Zonta_Italia_2019_15′– Mariagrazia Dardanelli, Andrea Scoppetta, Mauro BianiThis Side Other Side_Lida Fazli_Iran_2019_8’51” (vincitore)Vedere il mondo con gli occhi di un bambino: questo è il messaggio che noi tutti dovremmo ripeterci più spesso. Un mondo, quello della fanciullezza, che non conosce concetti quali violenza, odio razziale, guerra ma solo quelli di appartenenza, condivisione, gioco. La tecnica di animazione e le scelte registiche in armonia con la colonna sonora sottolineano i passaggi narrativi e le evoluzioni di pensiero e di realtà che sono proprie di questo corto.Mr. Eichmann And The Maverick Goat_Qiao (Joe) Cheng_Gran Bretagna_2019_3’22” (Un corto brillante che col suo umorismo e non sense narrativo sottolinea uno spaccato moderno della nostra quotidianità. Una sintesi moderna e una tecnica narrativa coinvolgono lo spettatore in un mondo estraneo e nello stesso tempo così familiare. Ricco di spunti e di citazioni colte cinematografiche che non sono passate inosservate ma anzi apprezzate dalla giuria e speriamo anche agli spettatori.The Kite_Martin Smatana_Republica Ceca_2019_13’03”Isle of Capri_Mans Berthas_Svezia_2018_5′ (vincitore)Un viaggio alla ricerca di una memoria perduta e ritrovata, anche se nel gelo di un paesaggio invernale, di una nonna e di sua nipote, non arrese alla tirannia del tempo.My Dear Anna_Panos Anestis_Grecia_2020_2’56” (Una struggente lettera d’addio alla donna amata, visitando i luoghi della loro passata felicità, il tutto tra sole e mare, tra cielo e terra.