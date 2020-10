LA FEBBRE D’EGITTO IN 5 FILM - Il Mistero vicino a noi

28/10/2020, 22:30

Egitto esotico e lontano. Ma è veramente così distante da noi? Facciamo un piccolo salto nel tempo e andiamo a fine '800, qui troviamoche salpa da Napoli con destinazione Alessandria d'Egitto dove lo attende la grande attrice. È invece il 1914 quandolascia Alessandria, la città in cui è nato, per venire in Italia. Ma Alessandria ha dato i natali anche ad un altro illustre nome della cultura italiana,. E si potrebbe andare avanti per pagine e pagine scoprendo come in realtà il lontano Egitto sia a noi e alla nostra cultura così vicino.Consapevoli ora del legame che ci unisce culturalmente a questa terra, vediamo quali sono i film che meglio hanno impresso su pellicola bellezze, contraddizioni e le infinite sfumature di un luogo così ricco di misteri.(1954) di Robert PiroshLa figlia di un noto archeologo si reca col marito in Egitto alla ricerca della tomba del faraone Rahotep, in cui dovrebbe essere custodito il segreto delle sacre scritture. Le riprese, a differenza di molti film dove le ambientazioni vengono ricostruite altrove, ebbero luogo principalmente in Egitto, negli stessi luoghi descritti nel film, in particolare si può vedere il tempio di Abu Simbel nella sua collocazione originale.- Antony and Cleopatra (1972) di Charlton HestonHeston, interprete e regista all'esordio, traspone per il cinema l'opera teatrale Antonio e Cleopatra di William Shakespeare. La colonna sonora di John Scott è eseguita dalla London Philharmonic Orchestra, un grande classico imperdibile dal tono epico e sentimentale.(1999) di Stephen SommersIl film ha ottenuto 1 Nomination all'Oscar come Miglior sonoro. Trama : tra le rovine sepolte sotto la sabbia si aggirano individui che rischiano di risvegliare il grande sacerdote Imhotep, mummificato vivo.È il primo capitolo della trilogia de "La mummia", seguito da La mummia - Il ritorno del 2001 e da La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone del 2008.Gli effetti speciali e il grande ritmo ottenuto anche grazie al montaggio esaltano la spettacolarità del film.(2013) di Jehane NoujaimQuesta volta si tratta di un documento, tre anni di storia egiziana dal potente impatto visivo. Dal 2011, anno della fine della dittatura trentennale di Mubarak, fino al golpe militare che ha rimosso dal suo incarico il presidente della "Fratellanza Musulmana" nell'estate del 2013, The Square - Inside the Revolution segue un gruppo di attivisti egiziani che combattono tiranni e regimi rischiando la loro vita per costruire una nuova coscienza nella società.(2016) di Alex ProyasÈ un film d'azione e avventura ispirato alla mitologia dell'antico Egitto. Lo spietato Dio delle Tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l'impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo ma un uomo eroico, chiederà aiuto al potente dio Horus e intraprenderà un viaggio per salvare il mondo. Se da un lato il film vede un'ambientazione ricostruita artificialmente, dall'altro la sua spettacolarità riesce a soddisfare la febbre d'Egitto degli spettatori appassionati del genere. AACTA Awards: Candidatura alla miglior colonna sonora a