16/10/2020, 14:32

Enzo De Camillis, Presidente de La Pellicola d'Oro, ha tenuto questa mattina alla Festa del Cinema di Roma l'incontro con i mestieri del cinema grazie all'ospitalit della Roma Lazio Filmcommission."Abbiamo messo in campo tutti gli sforzi per non rinunciare al nostro appuntamento con il cinema - dichiara il direttore artistico.Grazie alla collaborazione delle associazioni professionali, APAI, ASNAC e AIARSE, si tenuto l'incontro con i tecnici del cinema italiano, un importante confronto per divulgare quei mestieri nascosti spesso dimenticati ma che sono l'ossatura di un film.Dopo il premio nazionale del 28 luglio alla Casa del Cinema dove ha visto premiare i tecnici del cinema e della fiction italiana la serata si onorata di premiare alla carriera, Carolina Crescentini, Claudio Amendola e la mitica Giovanna Ralli. Inoltre, erano presenti Cecilia Valmarana (RAI Movie), Francesco Rutelli (Presidente ANICA), ecc. E, dopo il premio collaterale alla 77 Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, questa mattina sono stati premiati i vincitori di questa nuova edizione allinterno della Festa del Cinema di Roma. Si ringrazia; Il Mibac DG Cinema, RomaLazioFilmCommission, l'ANICA e l'APAI VINCITORI:EMANUELA VALENTE come Miglior Amministratore con il film "Gli Uomini d'Oro" di Vincenzo Alfieri prodotto dalla Italian International Film;ELIA MAZZONI come Miglior Organizzatore Generale per il film "Il Primo Re" di Matteo Rovere prodotto Groenlandia, RAI Cinema;ANGELO VICARI Premio alla carriera.