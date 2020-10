ESSAI - Negli UCI Cinemas "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli

15/10/2020, 11:15

Lunedì 19 ottobre 2020 negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana è Miss Marx, il lungometraggio diretto da Susanna Nicchiarelli e distribuito da 01 Distribution.La storia è quella di Eleanor Marx, interpretata da Romola Garai, una giovane dotata di grande intelligenza e di un'indole combattiva, pronta a portare avanti il pensiero di suo padre: il filosofo e teorico politico Karl Marx.La rassegna all’UCI Pioltello è in programma mercoledì 21 ottobre.Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì (mercoledì nel caso di UCI Pioltello) è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.Le multisale del Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Catania, UCI Bolzano, UCI Verona, UCI Alessandria, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Villesse (GO), UCI Palermo, UCI MilanoFiori, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI RedCarpet Matera, UCI Mestre (VE), UCI Sinalunga (SI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Ferrara, UCI Casoria (NA), UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Roma Est, UCI Lissone (MB), UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Firenze, UCI Montano Lucino (CO), UCI Torino Lingotto, UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Porta di Roma, UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Fiumara (GE), UCI Molfetta (BA), UCI Pioltello.