02/10/2020, 15:27

Il doc sulla scalatrice iraniana che sulla roccia trova la sua libertà arriva in anteprima mondiale in selezione ufficiale ad Alice Nella Città fuori concorso: “”, il documentario di Francesca Borghetti sull'unica grande climber professionista iraniana.Nel 2005 a 23 anni, Nasim ha iniziato a scalare, con le mille difficoltà di essere donna in Iran. "Il nome del mio paese è 'Repubblica islamica dell'Iran'. Significa che le donne devono coprirsi, è la legge”. Da allora non si è più fermata. Ora Nasim Eshqi di anni ne ha 38, è la numero uno in Iran e una delle più note atlete iraniane al mondo. Rivendica il diritto di arrivare in vetta sfidando la forza di gravità senza il peso delle discriminazioni.Nasim ha mani forti e unghie dipinte di smalto rosa shocking. Per la scalatrice iraniana il free climbing è espressione di libertà e la montagna è il suo destino.Climbing Iran è una produzione Nanof, coprodotto da Hirya Lab, con il sostegno del MIBAC, Trentino Film Commission, Club Alpino Italiano. E’ prodotto da Filippo Macelloni co produttore Giordano Cossu, musiche originali Peyman Yazdanian, montaggio Aline Hervé, distribuzione internazionale SYNDICADO Film sales.Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale in concorso a Visions du Réel ed essere stato selezionato a Cannes per la sezione di ACID, "" di Michele Pennetta, avrà la sua premiere italiana in selezione ufficiale ad Alice Nella Città - fuori concorso. Il film è una co-produzione tra Svizzera e Italia interamente ambientato nell’entroterra siciliano.In una terra profonda e abbandonata, Oscar, il figlio più piccolo di un rigattiere, e Stanley, un giovane immigrato di origine nigeriana, vivono ai margini della società. Ad accomunare i loro vissuti apparentemente lontani, lo stesso sentimento di solitudine, lo stesso senso di vuoto, il peso sulle spalle di troppe scelte subite.Il mio corpo è una produzione Close Up Films e Kino Produzioni con RAI Cinema e RSI Radiotelevisione svizzera italiana con il sostegno de l'UFC, Cinéforom, Loterie Romande e Suissimage. È prodotto da Joëlle Bertossa, Giovanni Pompili, Flavia Zanon, una distribuzione Antani distribuzione in collaborazione con Kio Film.