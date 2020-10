RELIGION TODAY FILM FESTIVAL 23 - I premi

01/10/2020, 12:00

GRAN PREMIO NELLO SPIRITO DELLA FEDEORDER AND SOUL di Zsuzsanna BakMENZIONE SPECIALE GRAN PREMIO NELLO SPIRITO DELLA FEDEIl Sistema Sanitŕ - Le Pietre Scartate di Andrea De Rosa, Mario PistoleseRe\entry di Ben BrandThe Wind di Hamid JafariMIGLIOR DOCUMENTARIOMOTHER FORTRESS di Maria Luisa ForenzaMENZIONE SPECIALE MIGLIOR DOCUMENTARIOThe Wind di Hamid JafariMIGLIOR FILM A SOGGETTOCASTLE OF DREAMS di Reza MirkarimiMENZIONE SPECIALE MIGLIORE FILM A SOGGETTOThe Unorthodox di Eliran MalkaMIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIOOJAGH di Ali BolandnazarMIGLIOR CORTOMETRAGGIOKusebek di Guo ZhongyuanMENZIONE SPECIALE MIGLIOR CORTOMETRAGGIOMy Kingdom di Guillaume GouixRe\entry di Ben BrandGiuria Forum trentino per la pace e i diritti umani “Nello spirito della pace”NOVEMBER 1st. di Charlie MantonMenzione speciale nello spirito della paceMY NAME IS PETYA by Daria BinevskayaGiuria Centro missionario diocesano pastorale migranti “Migrazioni e coesistenza”HARBOR di Paul Marques DuarteGiuria interreligiosa comune di Arco “Religioni con gli occhi di donna”Speciale TG1 "Figlie di un Dio minore” di Amedeo RicucciMenzione speciale Religioni con occhi di donnaClausura 4.0 di Elisabetta CastanaGiura FSC Universitŕ Pontificia Salesiana “Nuovi sguardi”Masel Tov Cocktail di Arkadij Khaet, Mickey PaatzschGiuria Conservatorio “F.A. Bomporti” Trento “Miglior colonna sonora”Finally Bhalobasha di Anjan DuttMenzione Speciale Colonna SonoraPIPO AND THE BLIND LOVE by Hugo Le GourrierecGiuria Dolomites “Nello spirito delle Dolomiti”AVATARA di Nadav HarelGiuria Film For Our Future “Premio Film For Our Future”MOSHE AND AMIRA di Eliot Gerber-WilsonMenzione Speciale Film For our FutureGimbal: A bet between tradition and economics di Sidiq AriyadiGiuria CinemAmore “Popoli e religioni”RISING SILENCE di Leesa GaziGiuria Signis “Premio Signis”Samsara di Moon Jeong YunMenzione Speciale SignisTaj Mahal di Nyaz Mujawar