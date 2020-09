28/09/2020, 16:13

" di Renato Giugliano vincealin Arkansas (USA).Scritto dallo stesso Giugliano assieme a Mario Mucciarelli ed ambientato fra Valsamoggia, Spilamberto e Savignano sul Panaro, "" va a scandagliare - dallosservatorio privilegiato della provincia e del piccolo centro - una societ che si è sgretolata e i cui cittadini, confusi e smarriti, finiscono sempre di pi per diventare vittime di falsi miti, odiatori seriali e fake news. In un mondo infarcito di frustrazioni e in cui sempre di pi i media sono succubi dellossessione del click e della pubblicit, in un attimo si genera il mostro che, guarda caso, sempre laltro, il diverso da noi, il soggetto in minoranza. E questo il gioco malato in cui il rancore che in noi fomenta il rancore negli altri e viceversa.